Rottemberg y el teatro en el verano: “Buscaré comunicarme con la Provincia para obtener alguna respuesta”

En el marco de una conferencia de prensa, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, adelantó que esta temporada de verano será difícil la apertura de boliches y teatros en la costa atlántica por la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, el funcionario de Axel Kicillof afirmó este martes que “seguramente no vamos a poder permitir habilitar actividades masivas en lugares cerrados: como boliches, teatros, sobre todo en un contexto de contagio alto como está sucediendo hoy en los distritos vacacionales”.

"Vamos a trabajar para tener la mejor temporada posible, que no va a ser una temporada récord claramente por motivos sanitarios y por motivos económicos”, destacó.

Para finalizar, Bianco dijo que la Provincia va a tener esta semana “definiciones” sobre los lineamientos generales para el verano en el marco de la pandemia de coronavirus, vinculados a la fecha de inicio de la temporada y al ingreso de propietarios no residentes a las ciudades turísticas.

Y señaló que el gobierno de Axel Kicillof viene trabajando con los intendentes y que próximamente va a estar definiendo “cuándo va a ser el comienzo de la temporada”, “cuándo van a poder ingresar los propietarios no residentes” y “la forma de funcionar de hoteles, campings y el transporte”.

Tras las declaraciones del funcionario provincial, el reconocido empresario teatral, Carlos Rottemberg, le aseguró a El Marplatense que “no conozco ninguna resolución oficial hasta el momento, nacional, provincial o municipal, que defina la situación de la actividad teatral hacia la temporada, pero soy tan respetuoso de la pandemia que prefiero no opinar hasta no conocer si existe alguna resolución tomada. Me permito dudar que se haya tomado sin conocerla los responsables de nuestra actividad”.

A continuación, destacó que “tenemos diálogo con las autoridades, tanto de la provincia como del municipio”. “Es muy difícil hablar cuando uno está muy impactado por un virus que hace unos meses se llevó al talentoso director Agustín Alezzo y hace pocos días a esa querida persona que fue Hugo Arana. Uno está muy impactado como para no ser respetuoso y a la vez tener la necesidad imperiosa de trabajar. Es un delicado equilibrio al que obliga la situación sanitaria”, aclaró.

Al mismo tiempo, Rottemberg aseguró que “no hay ninguna sala en el país que esté funcionando. Yo respondo por Mar del Plata, pero la situación es la misma en Carlos Paz, toda la Costa Atlántica desde San Clemente a Las Grutas y todas las plazas que tienen salas de verano”.

“Lo concreto es que, cuando comience a funcionar un protocolo, va a ser lo mismo para todas. Diariamente estoy comunicado con comunidades teatrales de México, Londres, Nueva York y España y tanto en las que están abiertas como en las que están cerradas, la problemática es la misma. En lo inmediato buscaré comunicarme con el Gobierno de la Provincia para obtener alguna respuesta directa y certera, si es que existe”, concluyó.