Turismo: desde Provincia no descartan una “prueba piloto” antes de la temporada de verano

Con la mirada puesta en las vacaciones de verano en medio de la pandemia de coronavirus, el gobierno bonaerense no descartó este martes hacer una "prueba piloto" en los dos próximos fines de semana largos en municipios de la costa atlántica.

Sucede que el lunes 23 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional y el lunes 7 de diciembre es feriado puente porque el martes 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción de María. Ante estas fechas, existen muchas expectativa entre los comerciantes y el sector turístico bonaerense.

Este martes, el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, habló sobre la temporada de verano en la Provincia de Buenos Aires y adelantó que esta semana habrá reuniones para definir los lineamientos generales para la apertura de la temporada en los principales centros turísticos.

En ese contexto, contó que la semana pasada tuvo una videoconferencia con el Ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, varios ministros del gabinete e intendente de las principales ciudades que tiene de mar y sierra “para repasar esos temas”.

En el marco de una conferencia de prensa, el funcionario de Axel Kicillof manifestó que “venimos trabajando hace ya más de un mes con esta cuestión, no es una situación fácil porque todos conocemos como son las temporadas de verano en la provincia de Buenos Aires, en donde hay una movilización muy masiva de personas en un contexto de pandemia eso es algo realmente muy complejo y muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado con cómo se lleva adelante la temporada”.

En este sentido, Bianco anticipó que en los próximos días mantendrá reuniones con el Ministerio de Producción y los municipios con destinos turísticos para ir definiendo “cuándo es el comienzo de la temporada, cuándo van a poder ingresar y en qué condiciones los propietarios no residentes a sus domicilios en los lugares de vacaciones”.

Y remarcó que “vamos a estar definiendo en líneas generales para que se vayan adaptando después en cada municipio de acuerdo a sus especificidades, a sus particularidades la forma de funcionar los hoteles, los campings, el transporte, muchas cuestiones que esta semana van a tener una definición”.

Con respecto a la posibilidad de implementar una prueba piloto durante algún feriado, Bianco admitió que “estamos trabajando con lineamientos generales para enviar e implementar en todos los municipios turísticos de la provincia, y después cada Comuna va a tener la potestad de aplicarlo y adaptarlo a las particularidades de cada uno”.

“La implementación de alguna prueba piloto en los feriados largos, no lo estamos trabajando en esos términos sino que lo estamos trabajando seguramente en una primera habilitación de los destinos turísticos para propietarios no residentes y después una apertura general de la temporada, y con alguna recomendación para los adultos mayores que son quienes pueden llegar a tener mayor riesgo de concentrarse en algún momento en particular, cuando la temporada ya está menguando. Son cuestiones que vamos a estar definiendo en los próximos días”, sostuvo.

Asimismo, Bianco explicó que ya hay un documento propuesto por el ministerio de Producción y que está siendo analizado por el ministerio de Salud y la Jefatura de Gabinete. “Vamos a trabajar para tener la mejor temporada posible, que no va a ser una temporada récord, claramente. Por motivos sanitarios y económicos”, dijo.

Para finalizar, Blanco aclaró que será una temporada atípica y puso como ejemplo lo sucedido en España y Portugal, donde el movimiento turístico fue de apenas el 30% en comparación a una temporada normal. Además, hizo hincapié en que no se van a permitir actividades masivas en espacios cerrados, como boliches, cines o teatros.

“Va a ser difícil habilitar eso en este contexto de contagio alto como sucede hoy en los distritos vacacionales, pero seguramente se van a permitir actividades al aire libre”, sentenció.

Durante la pasada semana, el intendente, Guillermo Montenegro, anunció que este verano se limitará la cantidad de turistas que ingresen a Mar del Plata, quienes no podrán superar el 50% de la ocupación media de cada temporada en la ciudad.

En la última sesión, el Concejo Deliberante aprobó, por unanimidad, un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo local establezca un protocolo con el fin de que los propietarios no residentes puedan ingresar a Mar del Plata antes de la temporada de verano.