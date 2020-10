Volvió la Feria de Plaza Rocha: "Estamos respetando el protocolo que se implementó en Fase 4"

Los feriantes de la Plaza Rocha de Mar del Plata volvieron este martes a sus puestos en el marco de las aperturas sin habilitación y comenzaron a recibir clientes, luego de no llegar a un acuerdo con la Secretaría de Producción. La medida había sido anticipada a El Marplatense por Vanesa Córdoba, feriante, quien afirmó que la "situación es desesperante".

La feria, que reabrió sus puertas en agosto luego de seis meses en los que sus trabadores no estaban habilitados para vender, volvió a la inactividad tras el regreso de la ciudad a fase tres y quienes la integran aseguran que necesitan trabajar de manera "urgente".

"Decidimos venir a armar porque después de varias reuniones que tuvimos con Producción no se llegó a ningún acuerdo. El estado de mis compañeros es desesperante, ya no aguantan más. Estamos respetando el protocolo que se implementó en las últimas ferias", explicó Vanesa Córdoba.

"No hay forma de llevar un plato de alimento a nuestras casas, no nos queda otra", destacó e indicó que "en el medio de la espera a los permisos" están los trabajadores. "No damos más. Nuestros chicos tienen que estudiar, nos han cortado el internet, necesitan comer, entonces sólo nos queda salir a trabajar", afirmó.

Asimismo, señaló que no se ha presentado nadie, autoridades municipales o inspectores, a sancionarlos por la medida, remarcó que están respetando el protocolo a "rajatabla" y concluyó que "nadie se quiere morir. Venimos por necesidad".