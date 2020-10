Plan de Reactivación de la construcción marplatense: "Intentamos darle certidumbre a la inversión"

El titular de la secretaría de Obras y Planeamiento de la Comuna de General Pueyrredon , Jorge González, brindó detalles sobre el proyecto de reactivación para la Industria de la Construcción que impulsa el municipio, con el objetivo de atraer inversores y generar empleo en Mar del Plata.

"Es un proyecto que nace en mayo, que nosotros veníamos evaluando desde el inicio de la gestión. Estaba pendiente desde hace tiempo el tratamiento del código de ordenamiento territorial. La pandemia nos pone en una situación de tasas de desempleos altas y en mayo nos empezó el intendente a que pensemos en la postpandemia, en reactivar esta situación que todavía estamos viviendo", puntualizó González en diálogo con CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

Uno de los objetivos de este proyecto es "hacer más corto el trámite para obtener un permiso en la Municipalidad para hacer una obra de la envergadura que sea".

"El plan de regularización de obras en curso, apunta a la vivienda unifamiliar de las categorías más bajas. Les daremos las mayores facilidades. Luego iremos avanzando en los demás tipos de construcciones, pero con menos incentivos, descuentos y parámetros. Los demás tendrán un régimen para acogerse a eso pero con otros términos", detalló el funcionario.

Celebramos el Plan de Reactivación de la Construcción ya que traerá beneficios impositivos para las #empresas y agilizará los tiempos de las obras, generando más #empleo. Una buena noticia para la industria de la #construcción, un sector tan fundamental para el desarrollo local. pic.twitter.com/x2si0XNjDs — Fernando Muro (@FernandoMuroOK) October 13, 2020

Asimismo, González contó que en la actualidad, "para presentar un legajo de una obra reglamentaria en el Municipio, uno tiene que presentar 31 documentos". Si bien "son cuestiones justificadas", se acortó la lista a 11.

"Nos va a permitir dar un permiso de obra en un plazo no mayor a 30 días, luego vamos a tomar otros 60 días ( en los primeros 30 el profeisonal tiene que completar el legajo y en los otros 30 el municipio le da el plano aprobado)", agregó al respecto.

La obra deberá iniciarse en un lapso de 180 días, de otra manera, los incentivos vuelven a cero. "Con eso queremos evitar que se pisen los lugares en busca de inversores. Acá buscamos inversores genuinos, que generen empleo genuino y que nos muevan la economía de manera genuina. Tratamos de evitar la especulación", aseveró el funcionario de Montenegro.

"Con la previsibilidad de que si está en los parámetros, el proyecto va a ser viable. Intentamos darle certidumbre a la inversión y no hacer recorrer a inversión, o cualquier persona que quiera hacer algo, tener la certidumbre que lo va a poder hacer en un corto plazo y no estar un largo tiempo sin poder definir si lo hace o no lo hace", afirmó.

De esta manera, además de incentivar las obras, se busca dar certezas al inversor y poder generar empleo en la ciudad.