Venta de autos: los usados lideran el mercado

El cepo al dólar, las restricciones a las terminales para que accedan a divisas que afecta el abastecimiento de autos y las oportunidades que la brecha cambiaria habilita para quien tiene dólares ahorrados sigue condicionando al mercado y genera diferentes dinámicas. Mientras las ventas de autos 0km cayeron un 30% interanual en agosto, son los autos usados los que mejor resisten en pandemia.

"En este momento el sector se encuentra a la expectativa, teniendo en cuenta los aumentos que se han dado y la variación del dólar, y eso hace que el mercado se frene en cierta forma", manifestó Carlos Freijo, titular de la Cámara de Comercio Automotor de Mar del Plata, en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde" por Radio Mitre Mar del Plata, FM 103.7

"De todas maneras venía bastante bien anteriormente, de manera razonable y esperemos que mejore en los próximos meses. Las ventas han estado en alrededor de un 30% menos en el caso de los 0 km, con respecto al año pasado y en lo que va del año, algo que realmente no es poco ya que es un número importante", remarcó.

"Toda esta situación genera que los concesionarios y las terminales de los vehículos 0 km, tengan que hacer 'maravillas' para mantenerse en el mercado. Hay que destacar que se vendió bien después de la cuarentena mas estricta que tuvimos en principio y luego ya en mayo cuando se liberó un poco mas el mercado. En esa oportunidad se vendió prácticamente todo el stock que había en los concesionarios, sin ningún tipo de ajuste y manteniendo los precios que tenían anteriormente", destacó Freijo.

"Actualmente en algunas marcas, estamos observando algunas demoras en la entrega de unidades, por lo que veremos que es lo que sucede en los próximos meses. también tenemos que ver que pasará con el dólar, que no deja de aumentar. Siempre decimos que si el mercado no encuentra un punto de equilibrio, es una expectativa diaria la que ocurre porque el público no compra, no vende. no se mueve, hasta tanto tenga una certeza de lo que va a ocurrir", aseguró.

Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), las transferencias de autos usados cayeron el mes pasado un 4,6% frente a igual mes de 2019, y los valores de los vehículos subieron en promedio un 10%. Así, los modelos más 'jóvenes' se acercan a los valores de los autos 0km.

Al ser consultado sobre este tema, Freijo sostuvo que "el precio del usado acompaña en alguna medida al 0 km. Desde ya que no en el mismo porcentaje, sino siempre un poco menos, pero sin dudas acompaña siempre el aumento de las unidades 0 km. En la medida que el usado sea muy nuevo, es el vehículo que mas se busca o más mercado tiene, porque tiene una separación importante con respecto al precio del 0km y no dejamos de hablar de un auto nuevo, con uno o dos años de uso".

Según fuentes del sector, uno de los temas que impactan en estos precios, además del movimiento del dólar, es el abastecimiento. La caída de los patentamientos genera, como consecuencia, menor oferta de autos usados, porque son menos los propietarios que buscan vender su modelo para cambiarlo.

"En este momento en el mercado se están tratando de mantener los precios, lo que no significa que se vayan a mantener en un futuro cercano, teniendo en cuenta el tema del dólar que empuja los precios hacia arriba. Hoy es de destacar que quien hace una operación, la hace de contado. No hay financiación. La gente ni siquiera pregunta por la financiación y los planes de ahorro no los utilizan para nada. La gente que hace una operación, es porque porque ha cambiado sus ahorros, sus dólares y se ha acercado a comprar o permutar".

Finalmente con respecto a las terminales "se encuentran trabajando aunque no a full, por el tema de la pandemia y con faltante de algunos autopartes que vienen de afuera. Hay muchas autopartes que vienen desde el Mercosur y eso hace que no se puedan completar las unidades, por lo que esperemos que todo esto se normalice nuevamente", concluyó Carlos Freijo.