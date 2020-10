Todo el detalle sobre los protocolos para la próxima temporada de verano

Los anuncios de los protocolos para la próxima temporada fueron realizados este lunes por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, durante un acto realizado en el Museo MAR de nuestra ciudad. Entre otras cosas, se necesitará una autorización a través de una aplicación y se debe tener el alojamiento ya reservado.

"Sabemos que va a ser atípica porque nos encuentra en el medio de una pandemia, nos lleva a cambiar mucha de las dinámicas que nos llevan a trabajar en el verano. Lo que vamos a definir ahora son cuestiones centrales para pensar la próxima temporada, pero como esta enfermedad nos enseña, aprendemos día a día y muchas cuestiones que deifnimos ahora son con el conocimiento que tenemos y escenarios que se pueden anticipar. Todo va a estar sujeto a la evolución de la situación epidemiológica", inició Augusto Costa, titular del área de Produccion de la provincia.

Costa fue el encargado de puntualizar las cuestiones a tener en cuenta para la próxima temporada. "El principal acuerdo que tenemos que apuntar a una temporada lo más extensa posible, para permitir que quienes tengan la posibilidad de viajar tengan tiempo para que no haya aglomeraciones o se junte mucha gente en el mismo momento en los centros de veraneo", afirmó.

Hay una "primera etapa" que empezará el 1 de noviembre para propietarios de inmuebles que no residen en los Municipios que van a empezar a ir a las propiedades, siguiendo los cronogramas y definiciones que en cada uno de los usuarios tomen.

Para los viajantes sin propiedades, la temporada empieza oficialmente el 1 de diciembre y se extenderá hasta semana santa, hasta el 4 de abril. "La idea es que los turistas puedan tomar decisiones con tiempo, ver cuándo viajar, y los adultos mayores o grupos de riesgo puedan tomarse los días sobre el final de la temporada, evitando los primeros meses donde suele haber público más joven y más movimiento", apuntó el funcionario.

Toda la temporada estará sujeta a protocolos y normas para la realización de actividades, para que se cumplan las normas de higiene, distanciamiento y prevención. Desde la gastronomía, al alojamiento, espacios públicos y playas.

"Muchos ya están aprobados y se adaptarán a las condiciones de verano. Esto va a exigir conductas individuales responsables. No alcanza los protocolos si la gente que va a viajar no mantiene la distancia social, no usa barbijo, la prevención de higiene y limpieza", explicó Costa.

En este marco, destacó que no se habilitarán actividades de entretenimiento y recreación dentro de espacios cerrados, y que también estarán cerrados los espacios comunes de hoteles.

"Para poder desplazarse en la provincia, los turistas tendrán que bajarse una aplicación especial. Va a estar la app "Cuidar verano", específica para la provincia donde se van a registrar los datos de quien va a desplazarse por la provincia con fines turísticos", aseguró Costa.

Ahí se dirá con quien se va a vacacionar, el alojamiento, y esa información "va a permitir que los Municipios en cada uno de los casos validen el certificado para poder viajar" y permitirá tener datos estadísticos de movimiento.

Asimismo, se confirmó que no habrá necesidad de tener testeos previos. En tanto, si una persona da positivo cuando tenga síntomas, deberá regresar a su ciudad de origen.

"Así la atención va a ser mejor, no se satura el sistema sanitario de los municipios turísticos. Quien pueda volver, tendrá que regresar a su hogar. En caso que no pueda regresar la persona y su grupo estrecho, los municipios dispondrán centros de aislamiento", aseveró Costa.

Por su parte, el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, anticipó que se implementará en Mar del Plata y otras localidades turísticas el Plan Detectar.