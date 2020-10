Exigen un plan de Seguridad: "Falta gestión y Mar del Plata lo sufre"

Desde el Frente de Todos volvieron a poner el acento en la seguridad en General Pueyrredon y afirmaron que la ciudad necesita una Comisión de Seguridad en el Honorable Concejo Deliberante y un plan de seguridad integral que pueda brindar respuestas a las necesidades de los vecinos.

El concejal Vito Amalfitano reiteró que Mar del Plata "no debe resumirse sólo a un pedido de más fuerzas federales" y agregó que "tenemos un Intendente que dijo que iba a gobernar desde el COM pero los delitos se cometen, en algunos casos, debajo de esas cámaras que no se monitorean convenientemente”, ejemplificó el concejal.

En la comisión de Legislación de este lunes, el edil del Frente de Todos sumó su voz en el pedido de Acción Marplatense para convocar al secretario de Seguridad, "a los efectos de requerirle información referido al destino que dispondrá el Gobierno Municipal actual al Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito ante la funcionalidad operativa y técnica del organismo municipal", tal como lo solicitaron desde ese bloque.

En dicho ámbito, Amalfitano cuestionó el pedido de Darío Oroquieta de pedir las fuerzas federales sin tener en cuenta los procedimientos estatales: “El actual Secretario de Seguridad de la Municipalidad debería saber mejor que nadie aquí cuáles son los mecanismos institucionales correctos para reclamarle efectivos o fuerzas al Ministerio de Seguridad de la Nación, teniendo en cuenta que formó parte de esa cartera”.

“El delito crece en Mar del Plata, los hechos de este fin de semana lo demuestran, y sigue sin haber un plan integral de seguridad local mientras se reclama ligeramente la llegada de fuerzas federales al Ministerio de Seguridad de la Nación. Hoy el presidente Alberto Fernández presentó el plan de seguridad para el conurbano y resto de la Provincia, ¿cuál fue la gestión formal que hizo el Municipio para que ese plan le sirva a la ciudad, con conocimiento integral de sus problemas?”, se preguntó el edil.

“Por eso presentamos un proyecto en el Concejo - agregó Amalfitano-, que explicamos este lunes en la Comisión de Legislación, para que el Departamento Ejecutivo remita e informe sobre todas las demandas formales que hubiera elevado al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, desde el inicio de la actual administración, para garantizar la Seguridad Ciudadana”.

Para Amalfitano se piden “ligeramente fuerzas federales al Ministerio de Seguridad de la Nación y resulta que Darío Oroquieta, que es el actual Secretario de Seguridad de la Municipalidad, integró esa cartera hasta el 10 de diciembre de 2019 y debe saber muy bien que esos pedidos se tienen que hacer al gobierno provincial para que a su vez los remita a la Nación si es que lo cree necesario y conveniente”.

"Para ser bien claros, el Secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, conoce los mecanismos institucionales para llevar adelante este tipo de pedidos. Él estuvo en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Conoce que corresponde elevar los pedidos respetando la jurisdicción de cada nivel del Estado y que el camino correcto no es de ciudad a Nación", exclamó Amalfitano a este medio.

El concejal del Frente de Todos dijo necesitar saber "si se efectuaron las instancias correspondientes hacia el Ministerio de Seguridad de la Provincia, y es por eso que solicitamos esta información; la claridad es fundamental en un tema tan sensible para la sociedad como la seguridad”.

“Antes que nada, en Mar del Plata y Batán falta hoy un plan que surja de la secretaría local, pero también necesitamos información sobre lo que realmente se gestionó y es por eso que solicitamos al Departamento Ejecutivo que remita copias de todas las demandas formales que hubiera elevado hacia el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires desde el inicio de la actual administración. Falta gestión en Seguridad y lo sufre Mar del Plata”, apuntó Amalfitano.

Y agregó: “Siempre serán bienvenidas más fuerzas Federales pero mientras tanto se cuenta con cerca de 2000 efectivos disponibles, sacando los aproximadamente 300 que están afectados por el Covid, y lo que se necesita es un plan para que la Policía local se distribuya mejor en los barrios dónde crece el delito”.

“Y en ese plan integral de Seguridad local que reclamamos está el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito, por el cuál insistimos en que Oroquieta informe claramente sobre su funcionamiento. Tenemos 1136 cámaras pero o no funcionan o no las ven", dijo.

Por último comentó sobre qué sucedió con las fuerzas Federales en la gestión de Mauricio Macri y comparó lo sucedido con un abandono del personal de Gendarmería que estaba en funciones en Mar del Plata.

“También presentamos un proyecto para que el Municipio informe sobre la deuda que dejó la estadía de los gendarmes el año pasado, cuando en plena campaña Macri y Bullrich los mandó a Mar del Plata, sin un plan a desarrollar. Los cuatro meses de gastos que demandó esa estadía, que se había comprometido a asumir la anterior gestión de Cambiemos, los tuvo que afrontar la actual administración del Ministerio de Seguridad de la Nación y cuando la Ministra vino en diciembre a Chapadmalal no se encontró con 500 gendarmes en funciones como decían sino con 180 mal vestidos, mal alimentados, sin funciones específicas y generando un gasto que nadie afrontaba”, cerró Amalfitano.