Mar del Plata: se debatió sobre la trata de personas en el mundo del trabajo

Bajo el título “La trata de personas en el mundo del trabajo”, la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas de Mar del Plata/Batán -que integra el Ministerio Público Fiscal- propuso un conversatorio para abordar este delito con la mirada puesta en el sector rural.

Con la moderación del concejal e integrante del espacio organizador, Ariel Ciano, se contó con la exposición del director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, Gustavo Vera; el ex titular de RENATEA Buenos Aires Pablo Diotto; el referente de la Asociación de Trabajadores Rurales de Salta, Ernesto Ojeda; y Stella Casasola, integrante de la Mesa y ex delegada regional de RENATEA. Todos coincidieron en la necesidad de un Estado presente para poner fin a los atropellos laborales que atraviesa el sector y que la pandemia ha dejado al descubierto.

Casasola, en el inicio de la actividad que contó con un nutrido auditorio, agradeció la presencia virtual de trabajadores y funcionarios de distintas áreas estatales que, dijo, “siempre supieron cuidar a los trabajadores rurales”. Enseguida la ex delegada regional trazó un panorama del trabajo del espacio interinstitucional que organizó la actividad, “que nació a partir de la visión y compromiso del fiscal Daniel Adler”. “Buscamos hacer tomar conciencia sobre el fenómeno de la trata de personas. El Papa Francisco ya dijo que se trata de ‘un crimen contra la humanidad’, y con esta mirada avanzamos en distintas acciones concretas”, expresó.

Y en lo que hace concretamente a la trata con fines de explotación laboral, señaló la importancia de “derribar mitos”: “Está instalado –y eso lo sabemos quienes estuvimos cerca del trabajo agrario- que está bien trabajar de sol a sol, que el salario sea más o menos, que no haya vacaciones; es normal que no haya jubilación, es una forma de enseñanza que los niños también trabajen". “Sabemos que esos mitos existen y que muchas veces entorpecen el trabajo de la justicia, y es necesario derribarlos porque no tienen que ver con la realidad”, apuntó.

Luego, Ojeda, Diotto y Vera trazaron un panorama nacional y regional de la trata de personas, la explotación laboral y el trabajo forzado, con eje en la realidad de las víctimas, la necesidad de un Estado presente en los territorios y la importancia de la recuperación de los instrumentos de explotación para la reinserción social y laboral de las personas explotadas.

Entre los y las asistentes estuvieron: Adriana Donzelli, secretaria adjunta de CGT Mar del Plata; Daniel Di Bártolo, titular de la agencia territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación; Manuel Pedreira, vocal del Consejo Directivo del INTA en representación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Victoria Schadwill de la Asociación de Personal Universitario; Ángel Ratto, quien fuera delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación.