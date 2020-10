Apelan la sentencia en contra del ex Intendente de Necochea

La justicia de Necochea condenó al ex intendente de Necochea Horacio Javier Tellechea a la pena de 3 años de prisión en suspenso por los "delitos de defraudación especial en concurso ideal e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Este fallo, dado a conocer el pasado día 2, por el Juzgado Correccional Nº 1 de esa localidad, a cargo del juez Ernesto Juliano, acusó a Tellechea de "haber adquirido para el Municipio en su primera licitación a los pocos días de haber asumido una maquina “arco en C”, indispensable para la atención en los hospitales municipales", advirtiendo el Juez irregularidades administrativas en el tramite licitatorio, fundamento de la severa condena, superior al pedido de pena realizado por el fiscal acusador, que era de dos años y seis meses de prisión.

Dicha resolución ha sido apelada por su nuevo abogado defensor, el marplatense Julio Razona, quien en su presentación sostiene que deberá absolverse al ex intendente "atento haberse comprobado que no solo no ha existido perjuicio económico o financiero para el Municipio de Necochea, sino que el mismo se ha beneficiado, atento a que el importe abonado por dicha máquina fue devuelto a las arcas municipales por la empresa, por gestiones inmediatas del mismo intendente, al advertir que la entrega no cumplía con las condiciones pactadas", detalló el letrado a este medio.

Y afirma que "al no haber retirado la empresa la maquina en cuestión, la misma siguió atendiendo a la comunidad de esa localidad, atento que fue dejada en comodato, o sea en préstamo gratuito, desde la fecha del hecho, año 2012. Esa circunstancia no solo ha mejorado la calidad de atención hospitalaria, sino que provocó un ahorro millonario al municipio, atento que debía abonar a clínicas privadas esos estudios".

Para Razona, "debió valorarse la rendición de cuentas de la breve gestión del intendente, de la que no surge perjuicio alguno para la administración municipal y que la decisión de adquirir esa maquinaria médica fue una decisión política que no es judiciable, atento a que hizo prevalercer la salud de la población, antes que el detallado cumplimiento burocrático para adquirirla, habiendo gestionado posteriormente su uso gratuito".

Cabe consignar que Horacio Tellechea, conocido docente de esa ciudad, fue desplazado de su cargo como Intendente Municipal por el Concejo Deliberante.

Ahora, la Cámara de Apelaciones deberá revisar la sentencia cuestionada por la nueva defensa de Tellechea.