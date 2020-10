La irresistible propuesta de Opera: ofrece pagar hasta 8.000 dólares por navegar en Internet

¿Quién no aceptaría que le paguen solo por utilizar Internet? El buscador Opera, rival de Google Chrome y Microsoft Edge, publicó este jueves una irresistible propuesta de trabajo para encontrar un "navegador personal", es decir, una persona que navegue por Internet, y piensa pagar hasta 8.000 dólares.

La compañía planea encontrar a una persona que "navegue en la Red por diversión", buceando por distintos lugares de Internet, que simplemente tendrá que comentar el contenidos curioso que encuentre, según explica Opera en la oferta laboral.

El "navegador personal" de Opera tendrá que retransmitir en directo su trabajo, y la compañía realizará promoción de sus cuentas en redes sociales a través de sus canales oficiales.

La propuesta laboral de Opera que luce en su página web. Foto: captura.

Opera aseguró que busca "al tipo de persona al que le encanta ver memes, videos de bebés foca y estudiar teorías de la conspiración", y que no requerirá ningún tipo de formación ni experiencia previa.

Solo reclama a los candidatos tener más de 18 años, ser amantes de Internet, tener una computadora con conexión a Internet estable en casa y, además, hablar inglés fluido.

La compañía anunció que quien sea seleccionado para este puesto tendrá una retribución de 8.000 dólares por sus dos semanas de trabajo, y que podrán optar personas de todo el mundo ya que es una oferta de trabajo remoto .

When you first hear that Opera is hiring people to surf the web for fun: #operapersonalbrowser pic.twitter.com/TELpHwNNGK

— opera (@opera) October 22, 2020