Temporada 2021: alertan sobre "alquiler de casas para fiestas clandestinas" en Mar del Plata

Música electrónica y clandestinidad, en medio de la pandemia del Covid-19 en Mar del Plata. Durante el pasado sábado en horas de la noche, vecinos denunciaron por WhatsApp al municipio una "fiesta clandestina" en una casa de Arenales y Peña, donde había 60 personas que quedaron a disposición de la Justicia. Se trató de un encuentro realizado sin controles ni habilitación.

Actualmente las fiestas electrónicas no están permitidas por el decreto que impone el ASPO en todo el país. En Mar del Plata, además, ni siquiera están habilitadas las reuniones de hasta 10 personas en espacios abiertos, como sí sucede en otro puntos del país.

Referentes de la nocturnidad ya han manifestado su preocupación por la realización de "fiestas clandestinas" durante la temporada de verano, al igual que el intendente Guillermo Montenegro, y eso se vio en aumento tras el anuncio del gobierno provincial sobre las prohibiciones a la nocturnidad en el territorio bonaerense.

"Estamos hablando de lo mismo hace mucho tiempo, no vemos un plan del gobierno nacional y provincial, y lo único que hace es ser restrictivo de nuestras actividades nacionales y provinciales. Piensan más en hacer política que en el bienestar de la gente. No va a haber camping, nocturnidad... nos preocupa, nos da lástima ver cómo se derrumba un país por malas decisiones continuas", afirmó Juan Rodríguez, empresario gastronómico, en diálogo con CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

En este sentido, destacó que los anuncios fueron parte del "no plan" del gobierno de Axel Kicillof para la temporada. Además, destacó que "con protocolos en los locales gastronómicos, los casos bajan, tal como ocurre en Mar del Plata en las últimas semanas" y lo mismo debe ocurrir en la nocturnidad.

Pese a que la actividad no está autorizada en la fase 3, los gastronómicos marplatenses decidieron realizar una "huelga a la japonesa" y reabrieron los locales desde hace más de un mes.

Por otra parte, Rodríguez manifestó su preocupación por la realización de "fiestas clandestinas" en Mar del Plata. "Hagamos burbujas, busquemos las formas para trabajar en locales nocturnos. Porque no tienen control de los eventos clandestinos que se hacen", aseveró.

En este marco, transcendió que ya habría organizadores de la noche porteña que estarían reservando casas importantes para organizar "fiestas clandestinas". "Hay mucha gente de Buenos Aires alquilando casas quintas, casas grandes, para hacer fiestas clandestinas y es vox populi. Independientemente de las medidas de la pandemia, que es un foco infeccioso, las medidas de seguridad de hacer una fiesta en una casa es muy peligroso", confirmó Rodríguez.

En esa misma línea, indicó que "hay DJs que van a venir a hacer la temporada a Mar del Plata, de forma ilegal y clandestina, y nosotros no tenemos una respuesta para dar".

"Me gustaría que se pueda visibilizar esto. Y en lugar de prohibir pensemos en cómo trabajar y no suspender toda posibilidad de trabajo", afirmó. "Hay corredores al aire libre para trabajar la nocturnidad de Playa Grande, por ejemplo, ni siquiera se plantea. Nosotros vamos a seguir intentando, poniéndonos de acuerdo con la Municipalidad, que el tercer trimestre de Mar del Plata si no va a haber más desocupación", cerró.

Federico Goransky, empresario gastronómico y de esparcimiento nocturno, explicó a El Marplatense que "estamos preocupados porque no vemos una posibilidad hoy cierta de apertura. Creo que se puede trabajar al aire libre con burbujas de hasta 10 personas y tener la distancia social necesaria".

"No podemos cerrarle la puerta a eso porque fomentamos la ilegalidad", siguió. "Hoy ya hay fiestas ilegales, lo vemos en Buenos Aires, con videos en redes sociales que hay reuniones en discotecas sin distancia, ni barbijos, ni nada. Creemos que nuestros negocios van a estar más contenidos y controlados", subrayó.

En las últimas horas, el intendente Guillermo Montenegro le pidió al Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, que "en el marco del Operativo Sol se tenga en cuenta alguna cuestión para controlar las fiestas clandestinas" en el distrito de General Pueyrredon. "Al no haber boliches, esta práctica va a desarrollarse más de lo común, y es necesario realizar controles", afirmó el jefe comunal.

Este lunes, el secretario de Seguridad del municipio, Darío Oroquieta, sostuvo que “durante el fin de semana la Patrulla Municipal constató 106 denuncias por reuniones sociales. Se desarticularon 34 que resultaron positivas, una de ellas con 60 personas”. “Debemos redoblar el esfuerzo y responsabilidad para evitar situaciones que provocan focos de contagios”, remarcó.