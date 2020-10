Kirchner en la Rambla: piden explicaciones a Kicillof y presentarían denuncia penal contra empleada de concejal K

Por Carlos Walker

Tal como adelantó El Marplatense, una pintada con el rostro de Néstor Kirchner, en su homenaje ante el próximo aniversario de su muerte, irrumpió en el paseo de La Rambla de Mar del Plata, durante el pasado viernes por la tarde.

La agrupación kirchnerista Aluvión fue la artífice de la pintada. Según indicaron, realizaron la intervención con “pintura efímera” de una imagen del exmandatario nacional de 30 metros de extensión.

En ese contexto, explicaron que eligieron La Rambla porque en el Teatro Auditorium, de Mar del Plata, los expresidentes Néstor Kirchner, Lula da Silva, Hugo Chávez y Tabaré Vázquez se pronunciaron en noviembre de 2005 contra el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Estados Unidos.

UNA EMPLEADA DEL BLOQUE DE CONCEJALES K EN LA MIRA

"Quisimos mostrar desde el arte la dimensión del legado histórico, político y sobre todo el proyecto de vida y de futuro que Néstor Kirchner nos legó a todos los argentinos pero sobre todo a los jóvenes”, afirmó Brenda Benavante, integrante de Aluvión, directora del centro cultural “La Casa de Enfrente” y empleada de la concejal Virginia Sívori, en el bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon.

Incluso, la polémica pintada fue difundida por la propia Sívori en sus redes sociales. “Homenaje a Néstor en la Rambla de Mar del Plata”, escribió. Ante el fuerte rechazo de los marplatenses por los daños en el monumento histórico, la concejal de la Comisión de Obras del Concejo Deliberante borró sus publicaciones.

PEDIDO DE EXPLICACIONES A LA PROVINCIA

Alejandro Carrancio, presidente del bloque de concejales del intendente Guillermo Montenegro, presentó este lunes un proyecto de comunicación con el objetivo de que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires brinde explicaciones sobre la pintura con la figura del expresidente Néstor Kirchner, emplazada sobre la Rambla de esta ciudad.

“Este es un proyecto que presentamos desde el bloque de concejales de Vamos Juntos. La existencia o no de una autorización no elimina lo repudiable de la acción por tratarse de un espacio público declarado patrimonio cultural, urbanístico y arquitectónico, cuya recuperación será costosa para el municipio por el tipo de material que ha sido dañado”, afirmó Carrancio en el expediente.

Y subrayó: “Desde el municipio se está llevando adelante una gran tarea de recuperación de monumentos históricos y debemos ser los mar platenses los primeros en cuidar y proteger nuestros espacios públicos y promover dicho cuidado y respeto ente quienes habitamos nuestra ciudad y quienes la visitan”.

En ese línea, el concejal oficialista, Agustín Neme, sostuvo que “el espacio público es de los vecinos y debemos cuidarlo. Nadie tiene derecho, sea con una imagen de Kirchner o cualquier otra”.

“Lamento mucho esta acción que daña un lugar emblemático e histórico de nuestra ciudad. Es una falta de respeto a los marplatenses y batanenses”, afirmó el edil de Vamos Juntos, quien subrayó: “La Rambla es patrimonio nacional. Es de todos los marplatenses y argentinos y debemos cuidarla”.

Es una falta de respeto a los marplatenses y batanenses. pic.twitter.com/aPT4UTFpJw — Agustin Neme (@agustin_neme) October 23, 2020

“Se desconoce si la intervención realizada cuenta con autorización de la Provincia de Buenos Aires por tratarse de un espacio de dicha jurisdicción”, recordaron desde Juntos por el Cambio y pusieron su mirada sobre Mariana Cuesta, directora de Coordinación Turística de la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la Rambla marplatense.

Por su parte, el concejal del Frente de Todos, Roberto Páez, salió al cruce de los cuestionamientos del oficialismo. “Te escandalizas por un mural para recordar los 10 años del fallecimiento del Presidente, que en los últimos 30 años más obras trajo para Mar del Plata, y no decís nada sobre el Presidente que espiaba a los familiares del Ara San Juan y a Abuelas de Plaza de Mayo. Que distintos somos!”, lanzó el edil opositor.

En las redes sociales, afirmó que “te preocupas por el costo de limpieza del mural del Presidente que desendeudo al país, y de los $30.000.000 de más que paga Montenegro por el incremento de la planta política, de eso no decís nada? #NestorVive”.

CRECEN LOS REPUDIOS Y PIDEN QUE SE PRESENTE UNA DENUNCIA PENAL

La ONG Marplatenses Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano repudió la pintada en la Rambla. En un comunicado, desde la entidad señalaron que “lamentamos lo realizado en la Plazoleta Armada Argentina, amanecimos el viernes con una pintada enorme en un lugar que nos pertenece a todos fue declarado patrimonio histórico nacional en 1999”.

Y remarcaron que “es tiempo de comprender que los espacios públicos no pertenecen y no deben ser dañados, evidentemente el desconocimiento es infinito. Recordemos, año 2019 Los Lobos fueron pintados por integrantes del Club Gimnasia Esgrima de La Plata reconocieron su ataque pero el daño estaba hecho. Estas situaciones de vandalismo no pueden ser alentadas”.

“El patrimonio no se mancha, no debe ser atacado, está para ser vivido, admirado querido cuidado y protegido, es de todos y forma parte de nuestra identidad”, sentenciaron desde la ONG.

Por parte, el Dr. Julio Razona reclamó que el municipio que presente una denuncia penal contra los “vándalos” que llevaron adelante la pintada en la Rambla. En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, el letrado afirmó que “la pintada de la cara de Néstor Kirchner en la Rambla se trata de la comisión del delito de daño agravado que prevé una pena de hasta 4 años de prisión a los autores. Dañaron un monumento histórico”.

La pintada de la cara de Nestor Kirchner en la Rambla de mdp típica la comisión del delito de DAÑO AGRAVADO (art 184 inc 5to del CP) conuna pena de hasta 4 años de prision a los autores. El MGP DEBE DENUNCIAR el hecho presentarse como damnificado y exigir una indemnización pic.twitter.com/jFVRHXtKwU — Julio Razona (@JulioRazona) October 24, 2020

“El municipio debe denunciar el hecho vandálico, presentarse como damnificado y exigir una indemnización civil por los millonarios gastos que se realizarán para arreglar la Rambla”, resaltó Razona, quien remarcó que “el municipio tiene la obligación de presentar la denuncia. Esto es lo mismo que observar un homicidio, un funcionario público tiene que intervenir, está dentro de su rol”.

“NO SE DEBEN DAÑAR LOS ESPACIOS QUE NOS PERTENECEN A TODOS”

Por su parte, la directora de Restauración de Monumentos Históricos del partido de General Pueyrredon, Costanza Addiechi, se refirió a las pintadas que se realizaron en las últimas horas en la rambla, explicó el trabajo del municipio para poder limpiarla y descartó que se trate de arte efímero.

“Este conjunto urbanístico del arquitecto Alejandro Bustillo fue declarado Patrimonio Histórico Nacional por el decreto 349 de 1999”, dijo y precisó: “Incluye el Casino, Hotel Provincial, la rambla y, por supuesto, la plazoleta Armada Argentina que es donde encontramos las pintadas”.

En ese sentido, Addiechi aclaró que “cualquier intervención que se realice en estos espacios tiene que estar autorizada por la Comisión Nacional de Monumentos. Ya elevamos el informe de lo sucedido y tomamos las muestras correspondientes para documentar el procedimiento a desarrollar para limpiarlo. Se trata de una presentación que haremos ante la comisión en las próximas horas”.

Finalmente, la pintura efímera no era tan efímera. La porosidad de las baldosas hizo que el material quedara adherido. “Una vez autorizado el trabajo, podemos empezar las tareas de remoción de las pinturas”, sostuvo la funcionaria municipal y agregó que “no se trata de arte efímero: la pintura penetró fuertemente en las baldosas”.

"Vino un grupo de personas a intentar limpiar y se promovió la difusión del pigmento en el resto de las baldosas generando una sombra negra en el sector. Quisieron limpiar y lo hicieron peor", señaló Addiechi.

Durante la madrugada del sábado, según el relato de vecinos de la zona, los jóvenes de la agrupación Aluvión habrían buscado borrar la pintada pero los desprolijos y precarios por limpiar el lugar derivaron en consecuencias peores para las baldosas de la Plazoleta Almirante Brown, que separa los edificios del Casino Central y del hotel NH Provincial.

Para finalizar, Addiechi señaló que “respetamos cualquier tipo de manifestación u homenaje. Sin embargo, creemos que deben hacerse en los sitios adecuados. No se deben dañar los espacios que nos pertenecen a todos y que, como la Rambla Bristol, forman parte de la identidad marplatense”.

“DEBEMOS HACER RESPONSABLES A LOS QUE PRODUCEN DAÑOS”

El coordinador del gabinete municipal, Alejandro Rabinovich, destacó el trabajo de Addiechi. “Es una apasionada del cuidado patrimonial. A las 6 am, comenzó las tareas de remoción para intentar recuperar la Rambla, que había quedado manchada”, aseveró el funcionario de Guillermo Montenegro.

A continuación, resaltó que “no son los monumentos de Costanza, aunque los cuida como si lo fueran. Tampoco son del Municipio. Son de todos los marplatenses y en este caso de todos los argentinos, porque la Rambla es Patrimonio Nacional”.

¡Gracias Costanza por tu pasión. Estamos orgullosos de que seas parte de nuestro equipo! pic.twitter.com/J1xAyAaodS — Alejandro Rabinovich (@alejandro1323) October 24, 2020

Por su parte, el senador provincial de Juntos por el Cambio, Lucas Fiorini, también resaltó el trabajo de Addiechi e indicó que “nuevamente un daño injustificable el que se hizo en la Rambla de Mar del Plata, patrimonio de todos. Bandera de Argentina, pintando el rostro del expresidente Néstor Kirchner. Venga de quien venga, está mal. No se puede justificar, como vi en algunos ultras, aunque me quedo con los más que no se prendieron”.

“Debemos cuidar los espacios comunes. Y hacer responsables a los que producen daños con estas acciones, ya lo pedimos en anteriores casos”, concluyó el legislador bonaerense.