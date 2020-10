"Repudiamos que la educación esté en manos de entidades que no tienen la capacidad de sostener el servicio educativo"

Adriana Donzelli, secretaria general de Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) Mar del Plata, expresó su preocupación tras el cierre del colegio San Andrés del Mar.



"Fue absolutamente intempestiva la decisión, nos enteramos hace horas de la decisión de la propietaria del Jardín y Primario San Andrés del Mar. Mucha tristeza, estamos hablando de 50 trabajadores y las familias que de la noche a la mañana tienen que salir a buscar otra escuela", afirmó Donzelli en diálogo con El Marplatense.

En este sentido, indicó que "respuestas no hay ninguna", ya se comunicaron con la propietaria "y manifestó la voluntad de cerrar, una postura muy firme en ese sentido".

"Nos sorprende porque si bien no desconocemos las dificultades que atraviesan las instituciones privadas, sobretodo las que no tienen subvención, en este caso puntual no había indicios, porque se pagaban los salarios y no había irregularidades que permitieran adelantar este cierre. Estamos preocupados y una vez más repudiando que la educación a veces esté en manos de entidades que no tienen la capacidad suficiente para sostener el servicio educativo", aseveró Donzelli.

Por último, la greamialista destacó que el ATP oxigenó a los colegios, más la recaudación de cuotas y las que se encuentran subvencionadas, "no tendría que seguir sucediendo" casos de cierres.

"Era un colegio que venía afrontand osus obligaciones así que lamentamos que esa decisión tan drástica se haya producido sin evaluar otras posibilidades y sin revisarla. Esperamos que sea un hecho aislado", finalizó.