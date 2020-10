Bosque Peralta Ramos: pidieron por más seguridad y expresaron su malestar por la ausencia del estado

Tras una gestión del Foro de Seguridad municipal se llevó a cabo una reunión en el Bosque Peralta Ramos donde los vecinos pidieron plantear las necesidades de seguridad a autoridades de la Policia de la Provincia de Buenos Aires.

La reunión sirvió para que un grupo de vecinos -que se contactaron con el Foro ante la falta de respuestas de la secretaría de seguridad comunal- pudieran dialogar con el Jefe de Zona policial y otras autoridades de jurisdicción.

“Tenemos robos a toda hora” resumieron los vecinos del Bosque. “Queremos que nos entiendan que el problema es serio y nos roban en nuestras casas y cuando bajan nuestros vecinos del colectivos” manifestaron en la reunión al Jefe de zona, comisario inspector Fernando Cerruti.

También participaron de la reunión en la sede de la sociedad de Fomento el comisario de la 5ta, Mariano Ortiz y la sub comisarío Lorena Cruz y de parte del comando sur, Claudio Cañete y Sebastian Tolosa. Y representantes del

Foro 5ta.

En el encuentro, encabezado por el presidente de la Asociación Vecinal, Claudio Desiderio, detallaron problemas generales en calles y luminarias. Y remarcaron que el “municipio está ausente en nuestros pedidos que hemos hecho” manifestaron en el encuentro representantes de las cuatro zonas del Bosque.

El Foro de Seguridad representado por el titular Juan Manuel López y otros miembros de la comisión directiva explicaron las acciones que vienen llevando adelante en los últimos meses relacionados con el pedido de recursos para la policia que hicieron extensivo al gobernador Axel Kicillof y cuya respuesta llegó con un aumento en el combustible. “Se logró tener casi un 40% más para cada patrullero que son los que acuden a los llamados del 911” explicó López.

Un tema de preocupación de los vecinos es la aparición de motochorros que azotan a jóvenes y mujeres a cualquier hora.

“Queremos que el COM cumpla la función que tiene que cumplir en la prevención del delito” dijeron desde el Foro. “Roban debajo de las cámaras y no se siguen los hechos, para enviar imágenes de choques no fue creado el Monitoreo, sirve si se utiliza con operadores viendo lo que sucede y dando alertas para prevenir” agregaron.

El personal policial se comprometió a reforzar la presencia de móviles en horarios acordados con los vecinos.

Estos, ademas, deslizaron la idea de poder presentar notas en el Honorable Consejo Deliberante para solicitar más presencia del estado.

Al cabo del encuentro y como balance, las autoridades policiales comprometieron poner a disposición más recursos con patrullaje y confirmaron una línea de contacto permanente en la que sumaron al Foro de jurisdicción para atender las urgencias.