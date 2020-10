Murió la joven que estaba en coma tras ser presuntamente golpeada por su novio en Azul

Una joven que se encontraba internada gravemente herida y en estado de coma tras ser presuntamente golpeada en la cabeza en medio de una pelea con su pareja, ocurrida hace dos meses en una vivienda de la localidad bonaerense de Azul, murió este miércoles, informaron fuentes judiciales y policiales.

Se trata de Elba Mendilaharzu (27), madre de cuatro hijos, quien se encontraba internada desde el domingo 16 de agosto en el hospital Municipal Ángel Pintos, tras el ataque por el que permanece detenido quien era su novio, Marcos Ponce (34), acusado inicialmente por femicidio en grado de tentativa y ahora imputado por el crimen.

Las fuentes judiciales contaron a Télam que en la fiscalía 6 de Azul, a cargo de Karina Gennuso, esperan los resultados de la autopsia a realizarse en las próximas horas para avanzar en la pesquisa y llamar nuevamente a declarar al acusado, este vez por femicidio.

La madre de la víctima, María de los Ángeles Zárate, pidió justicia para su hija y dijo que espera que "Ponce tenga una reclusión perpetua y no salga más de la cárcel".

"Mi hija merece justicia y no merece estar ahí. Que Ponce tenga reclusión perpetua y que no salga mas de la cárcel. Pido justicia por ella, no merecía tanto dolor, era tan madraza y guerrera mi muñeca hermosa", expresó la mujer en diálogo con Télam.

La mujer murió esta madrugada luego de pasar 72 días en estado de coma a raíz de un hematoma extenso en la zona epidural izquierda, del cual no pudo recuperarse a pesar de haber sido sometida a una intervención quirúrgica.

El hecho ocurrió la noche del domingo 16 de agosto, alrededor de las 22, en una casa ubicada en Camilo Gay al 1000, casi esquina Guido Spano Oeste, en Azul, 300 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes judiciales informaron a Télam que la investigación comenzó cuando la víctima ingresó en grave estado al hospital Municipal Ángel Pintos y los médicos constataron que tenía un golpe en el cráneo.

La joven conocida en el barrio como "Ely" fue operada dos veces, aunque nunca pudo recuperarse.

La fiscal Gennuso comenzó a investigar el hecho y si bien inicialmente los pesquisas no habían logrado identificar al agresor, luego apareció un testigo que declaró que el novio le había pegado una patada en la cabeza.

Con esos datos, se realizaron algunas diligencias que derivaron en que la fiscal pidiera al Juzgado de Garantías 3 la detención del novio de la joven, que fue concretada.