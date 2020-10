Pirómanos incendiaron 3 autos en barrio Cerrito Sur

En la madrugada de este miércoles, en calle Cerrito a la altura de Génova, los vecinos amanecieron con la presencia de tres autos incendiados en las veredas. Uno de los damnificados, Nehuén, comentó en diálogo con El Marplatense que "esto es maldad pura".

"Me levanté por la madrugada y vino mi abuela corriendo para decirme que me estaban prendiendo fuego el auto y cuando salí me encontré con las llamas. Está completamente destruido y no sirve para nada. Me arruinaron todo", lamentó el joven.

Además del daño particular, el hecho pudo ser mayor según relató ya que "mi papá y mi tío andaban a las corridas para tratar de apagar el fuego por la posible explosión que podía generar el tubo de GNC".

"A otro auto le quemaron paragolpes, patente de la parte de atrás. Ese auto por lo menos va a zafar, pero el mío no sirve más. Fueron tres autos los que incendiaron", agregó Nehuén.

"Eligieron un auto al azar y le dieron mecha. Vamos a averiguar quien fue a través de las cámaras de la zona. No quiero que me lo paguen, quiero saber quién fue", sentenció.