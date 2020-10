Alquilar una carpa en Santa Clara costará la mitad que en Mar del Plata

Luego de la confirmación de parte del gobierno provincial sobre la temporada 2021, los municipios de la Costa Atlántica ya preparan los protocolos para recibir turistas.

Por ejemplo, en Santa Clara del Mar el dueño de un reconocido balneario adelantó los protocolos que va a aplicar y los valores de las unidades de sombra: aseguró que las carpas tendrán un costo de $ 60 mil durante los cuatro meses y $1.800 diarios. Además explicó algunas particularidades como la prohibición de espacios de juegos infantiles y piscinas climatizadas, y la colocación de duchas en sectores abiertos.

En dialogo con Búnker 91.9 Fm, el dueño del balneario California, Miguel Korol, sostuvo que “va a ser una temporada totalmente distinta a las anteriores, muy especial. Hay mucha gente que quiere vacacionar, que está harta de la cuarentena por los encierros tan prolongados y recibimos muchas consultas. Está muy repartida la situación entre el deseo de la gente, de tomarse unos días y el temor que significa la situación sanitaria”.

Además, según reprodujo El Ciudadano, detalló cuáles van a ser los protocolos que se van a aplicar durante el verano “con el acento puesto en los protocolos pero tratando de mantener en forma estricta los cuidados que es lo más importante”.

“Hay un protocolo que es general, es el que las autoridades de la provincia emitieron y fue aceptado, es la base sobre la que trabajamos y, por otro lado, hay un protocolo individual o local que nosotros hemos generado en el balneario, atento a la situación particular”, aclaró Korol.

“En la parte particular hemos adaptado el complejo con mucha señalética, recordándole a la gente los pasos a seguir, va a ver un control al ingreso del balneario que recepcionará a la gente. Hemos dispuesto una máquina sanitizante y va a haber un especial hincapié en la limpieza: cada dos horas se van a cerrar algunas áreas para proceder a la limpieza general”, indicó.

Y precisó que “el protocolo general dispone que no haya juegos infantiles, así que esa parte va a estar “guardada”, si va a haber piscina pero con dos condiciones: en el caso de California tenemos piscina climatizada y este año no nos permiten hacerlo, sino que aconsejan que sea con agua a temperatura ambiente y en segundo lugar con distanciamiento en piscina y solárium”.

“Las duchas en los vestuarios no están permitidas, sí los sanitarios. Así que incorporamos duchas externas para que la gente se duche sin necesidad de ingresar al vestuario”, remarcó el empresario santaclarense.

Asimismo, el también presidente de la Cámara de Cerveceros local destacó que “en la piscina colocamos pulseras para que sean identificados y tengan acceso y hay mucha gente que no quiere la pulsera para que –cuando se broncean- no les quede la parte marcada así que no me imagino con el barbijo, es una situación inédita y vamos a apelar a la responsabilidad de la gente. Más allá de las medidas es un tema preocupante”.

Respecto de los precios que se aplicarán, adelantó que tendrán valores que representan la mitad de los que se manejan en Mar del Plata: “las tarifas son bastante acomodadas, Santa Clara debe ser el destino de la costa Argentina más económica en cuanto a precios, otras localidades están muy por encima. En este momento estamos haciendo una preventa y está por debajo del valor del verano”, dijo.

Y aseguró: “hemos hecho un esfuerzo para retocar el precio menos posible y que sea accesible a la gente. En el caso nuestro estamos con una tarifa de 60 mil pesos la temporada (cuatro meses) que es un buen valor en relación a Mar del Plata. Después hay una tarifa diaria que, el año pasado era de $1500 y este año será de $1.800 o $1.900, no está definido”.