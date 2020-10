Crimen en La Herradura: "Lo mataron como a un perro"

Nicolás Vieytes fue asesinado en la madrugada de este jueves en barrio La Herradura. El hombre de 30 años se desempeñaba en el Ente Municipalidad de Vialidad y Alumbrado público y este mediodía, sus compañeros realizaron un "bocinazo" y cortaron el paso en la puerta del Palacio Municipal con los camiones en reclamo por Justicia.

Uno de ellos, Mauricio Caporalletti expresó que "venimos en reclamo de Justicia y que se aclare el caso de Nicolás Vieytes que fue asesinado en barrio La Herradura y era compañero de nosotros en Emvial. Lo mataron como a un perro. Venimos a reclamar también más seguridad porque la estamos pasando mal los marplatenses".

"Ya no se puede andar por ningún lado. Que el Intendente nos reciba para hablar y hacer algo. Cuando vamos a las obras tenemos que andar con la Policía atrás para que no nos roben. Hay barrios que están muy picantes. Basta. Si la ciudadanía lo requiere, para pedir más seguridad, vamos a estar con los camiones", agregó.

En cuanto a su conocimiento del hecho, el compañero del hombre asesinado aseguró no saber nada: "queremos que se aclare el hecho. Hablamos con el padre hace una hora. Está devastado ese hombre. Un pibe de 30 años, recontra trabajador, buen compañero. En Mar del Plata tenemos fiscales y abogados "sacachorros". No saquen más a los delincuentes. Nosotros sabemos más que la Policía y la Justicia donde venden falopa y donde están los chorros. ¿Ellos no?".