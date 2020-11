Balnearios afirman que habrá un riguroso control para que se cumplan los protocolos

La apertura de los balnearios en la próxima temporada de verano tendrá protocolos específicos para evitar la propagación del coronavirus en la ciudad. Desde la Cámara de Balnearios detallaron las principales medidas y afirmaron que se controlará a los clientes para que las respeten.

"Es extenso el protocolo. Lo básico es usar tapaboca. Cuando llega, se le toma la temperatura a cada persona, se le entrega las pulseras para que circulen en el balneario. Van a los vestuarios (secos, cambiarse y usar sanitario, no duchas). Después si querés salir de tu carpa o sombrilla, te moves con el barbijo. Con sanitizante en todos los lugares. Sanitizamos a la mañana mesas, sillas, por la mañana y la noche también. Habrá recreación también. No con juegos, si no otros entretenimiento para los chicos", explicó Jorge Riccillo, titular de la Cámara de Balnearios, en Radio Mitre (FM 103.7).

La cantidad de personas permitidas serán 6 en las carpas y 4 en las sombrillas (las cuales tienen 4 metros de distancia entre sí). En los pasillos de carpas, habrá 4.5 metros para cada lado, haciendo una amplia distancia con la de enfrente.

"La gran mayoría de los balnearios alquilaban a dos o tres familias la temporada. Por la situación económica la gente se juntaba y era un montón de gente. Este año tienen que ser 6 como máximo, con eso ya baja mucho la cantidad. Es muy controlable con las condiciones. Si vos no te ubicas, nosotros estamos para marcar esos detalles y que la gente respete todo el protocolo", aseveró Riccillo.