Comerciantes proyectan aumento de ventas en Mar del Plata durante la temporada

El informe realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata presenta la variación de ventas respecto a octubre del 2020 en comparación con el 2019.

El universo de los comercios encuestados se conformó por los rubros considerados no esenciales de los Centros Comerciales a Cielo Abierto de Mar del Plata. Para el estudio fueron relevados comercios del rubro de indumentaria, calzado, marroquinería, deco y bazar, bijouterie, perfumería, electrónica, artículos deportivos, entre otros.

En el informe se detalla que la variación interanual medida en existencias de las ventas en octubre en los locales físicos tuvo una caída del 27%. Al compararlo con el resultado de septiembre de 2020 se puede ver un leve repunte ya que el mes pasado la caída de ventas había alcanzado un 43%. El mes pasado había sido muy complicado llevar a cabo la actividad comercial porque solamente se podía atender detrás de un mostrador impidiendo el ingreso de los clientes a los locales.

El presidente de UCIP, Dr. Raúl Lamacchia, explicó “si bien el 27% muestra un leve repunte, es importante recordar que lo estamos comparando con octubre del 2019, fecha en la cual las ventas ya habían tenido una caída importante”. Además, “históricamente octubre es un mes bueno en cantidad de ventas porque está el Día de la Madre. Luego en noviembre cae el consumo, por este motivo veremos en los resultados de la medición que si bien hay una esperanza de aumento de las ventas para los próximos 3 meses, no ocurre lo mismo con las expectativas para el iniciado mes”.

Durante el relevamiento los comerciantes fueron consultados respecto a cómo piensa que evolucionarán las ventas en noviembre, diciembre y enero. El 44,1% considera que aumentarán; el 37,3% que se mantendrán sin cambio; y el último 22% que bajarán.

Respecto a este punto, el presidente de UCIP, Dr. Raúl Lamacchia manifestó “esta visión positiva de los comerciantes sobre los próximos tres meses tiene una relación directa con la temporada. En este punto estamos proyectando no sólo en aquellos meses que son de temporada de verano sino que además este año se suma que a partir de noviembre y el mes de diciembre podrán ingresar a Mar del Plata, bajo estricto protocolos, propietarios no residentes y turistas. Lo cual impactará de forma directa en el movimiento comercial”.

Por otro lado, los comerciantes también destacaron que este último mes el 64,9% tuvo problemas de abastecimiento de productos. En este aspecto los comerciantes manifestaron que la falta fue de todos los productos en general pero también hubo complicaciones y retrasos con las fechas de entrega.

Por último, y haciendo una proyección para el mes de noviembre se les preguntó qué expectativas de ventas tienen. El 40,70% dijo que caerán entre el 1 y 25%; en cambio el 28,8% entiende que crecerán entre el 1 y 25%; el 18,6% dice que se mantendrán; y las restantes opiniones de los comerciantes se reparte entre que crecerán entre el 26 y 50%, que crecerán más del 50% y por último, que caerán más del 50%. El presidente de UCIP dijo “noviembre será un mes significativo ya que a partir del mismo podrán ingresar a la ciudad los propietarios no residentes y además, si bien no es oficial, se prevé la extensión hasta las 21 del horario comercial y la posibilidad de apertura los domingos para los comercios no esenciales”.