Educación Privada: "Va a haber muchos establecimientos que van a seguir cerrando"

El último lunes se anunció el cierre definitivo del jardín y la escuela primaria San Andrés del Mar, como ya ha ocurrido en diferentes sectores económicos de la ciudad. La noticia fue divulgada por SADOP, quien alertó por los 50 trabajadores que se quedarán sin empleo. A raíz de ello, El Marplatense se comunicó con Matías Barrionuevo, responsable legal del Instituto San Nicolás de los Arroyos y miembro de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (AIEPBA), quien explicó el momento que atraviesan las instituciones privadas.

"No sabíamos de la decisión de su propietaria de cerrar el establecimiento", comenzó haciendo referencia al San Andrés del Mar.

Y advirtió que "lo que estamos viendo desde un primer momento es que estamos atravesando una situación durísima los colegios de enseñanza privada, no solamente en Mar del Plata sino en toda la provincia de Buenos Aires y el país. Ya han cerrado muchísimos establecimientos y en Mar del Plata estábamos en una situación en la que lo veíamos venir porque si no tenemos ayuda del Estado, lamentablemente va a haber muchos establecimientos que van a seguir cerrando".

"Tuve la posibilidad de hablar con su propietaria y ella está devastada, no tiene ánimo ni siquiera para poder hablar. Una señora dedicada a la educación 26 años y tiene que cerrar. Cierra sus sueños, su proyecto de vida y es muy dura esta situación", confió Barrionuevo

Asimismo, el miembro de AIEPBA detalló que "los que no tienen ayuda por ningún medio es insostenible y los que tenemos la suerte de tener algo de subvención o la ayuda del ATP, estamos pudiendo por ahora mantener nuestros establecimientos abiertos y las fuentes de trabajo estables. De todas formas, por ejemplo en nuestro establecimiento en el nivel secundario tenemos el 70% de subvención, eso implica tener que cobrar la cuota de acuerdo al porcentaje de subvención que uno tiene"

"O sea, existen bandas arancelarias en la cual el Estado limita a los colegios que tienen subvención, de acuerdo al porcentaje que reciben, la cuota que pueden cobrar. Las subvenciones son solamente para la planta funcional, todo el resto del personal tanto extra curricular como administrativos, maestranza y al resto de los docentes que uno quiere incorporar para poder brindar un mejor servicio, no está subvencionado. Todos los docentes que tienen un porcentaje de subvención en cualquier colegio que trabajen no cobraron el ATP. En nuestro establecimiento tenemos 114 docentes y no docentes, de los cuales 35 cobraron el ATP", aclaró.

No obstante, Barrionuevo destacó que "la ayuda sirve, es bienvenida, pero nosotros tenemos una morosidad en las cuotas de casi el 50% . Esto es una cadena, entendemos a la familias, sabemos la realidad en la que vivimos. No le puedo pedir a un papá que tiene su negocio cerrado, que se quedó sin trabajo que pague. ¿Qué le voy a reclamar? ¿De dónde saca la plata?. Entonces lo que necesitamos es ayuda del Estado, que también es comprensible que tampoco le esté entrando dinero, pero a veces la utilización de los recursos no es la adecuada".