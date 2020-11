Protesta de CTA Autónoma: "Hace 10 meses que Provincia no nos atiende el teléfono"

Trabajadores de casinos, el Puerto y de la economía popular, nucleados por la CTA Autónoma de Mar del Plata se manifestaron este lunes por la mañana frente a la municipalidad, en pedido de respuestas sobre la ayuda prometida en torno a la mercadería solicitada desde el inicio de la pandemia.

"La CTA ha sido paciente durante estos 10 meses, hemos mantenido a la gente adentro, pero hemos llegado a una situación que no se aguanta más, ya que ni el Municipio ni Provincia se hacen cargo de mandar los alimentos para la gente, hace 10 meses que nadie atiende el teléfono, que no nos dan alimentos para la gente", aseguró el representante Carlos Amodey.

"Todo lo que se ha entregado han sido por recursos propios de la CTA, por lo que llegó el momento de salir a la calle. Estamos en una época del año muy delicada y vinimos a entregar un petitorio tanto al municipio como a la Provincia, que hace 10 meses que no nos atiende el teléfono", destacó.

Además, Amodey explicó que "no se ha recibido ningún subsidio. A la CTA Mar del Plata parece que Provincia no la ve y toda esta gente que está marchando es la CTA Mar del Plata. Y son la mitad. No sacamos a toda la gente a la calle por querer cuidarnos"

"Creemos que debe haber una respuesta, pero en caso de no haberla agudizaremos las medida de fuerza y veremos con los compañeros cómo hacemos. La gente tiene que comer, se acercan las fiestas que es una época del año muy difícil", advirtió.