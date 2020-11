Guardavidas: "La gente deja las ojotas, apoya el bolso y se saca el barbijo"

El domingo comenzó el operativo de seguridad en playas de Mar del Plata y coincidió con las primeras jornadas de buena temperaturas, que invitó a los marplatenses a pisar la arena, a pesar de las restricciones.

El operativo se inició en todo el partido de General Pueyrredon el domingo 1 noviembre y se va a extender hasta el domingo 4 abril de 2021. Será en el horario de 8 a 20, tanto para los guardavidas del ámbito público como del privado.

Sobre el operativo y lo observado en estos primeros días, el secretario adjunto de la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA), Luciano Grimaldi explicó que "el sábado y el domingo bajó muchísima gente en todas las playas, como así también el lunes con gran presencia de jóvenes en la zona La Perla, Playa Grande y Varese. Sobre rescates en el agua, no tengo ninguna confirmación, pero sí se han realizado algunas intervenciones y hay un poco de preocupación de cara al futuro por el tema de cómo se va a implementar el uso del tapabocas, ya que la gente se aglomeraba en algunos sitios y la verdad que no tomaba los recaudos necesarios. Es importante recordarle que hay que tratar de mantener el distanciamiento social no compartir botellas o mates, un práctica que se repite en estos primeros días".

Asimismo, respecto a que los controles en playas públicas habrá intervención municipal, Grimaldi subrayó que "hemos visto personal del Emder haciendo concientizaciones en La Perla, Plaza España, en el Parque Primavesi y es una buena iniciativa del Ejecutivo"

De lo contrario, "se nos va a sobrecagar mucho la tarea, el hecho de tener que estar viendo el agua y que no haya ningún accidente o intervención, y al mismo tiempo estar sombrilla por sombrilla explicando a la gente que mantenga la distancia", agregó el secretario adjunto de UGA en diálogo con el programa "Antes Que Sea Tarde", que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

En cuanto a la actitud de las personas: "Fue una constante. Al tocar la arena deja las ojotas, apoya el bolso e inmediatamente se sacan el barbijo. Todas las edades hacen eso. Quizás lo que marcaban la diferencia eran los mayores con el distanciamiento", destacó.

Respecto a los elementos de protección, Grimaldi contó que "están llegando, pero obviamente faltan algunas cosas y sabemos que la municipalidad no está trabajando al 100% en las diferentes áreas. Hay un compromiso del Ejecutivo, que en los próximos días se van a estar entregando tanto los elementos de protección personal, botiquines y sobre todo los materiales para terminar las casillas, que sabemos que año tras año los inviernos son muy duros y hacen bastantes destrozos".

También, el referente del sector se refirió a la muerte de Hugo Pedernera y la controversia respecto a la tardanza de la ambulancia. "Son hechos que todos los veranos ocurren. Es una desgracia haber perdido a un reconocido médico, aparte muy querido en el ambiente de la playa. En los algunos puestos tenemos desfibriladores. Hay 4 para la Zona Sur y creo que también otros 4 para Zona Norte. Muchos de los balnearios privados del Sur cuentan con este tipo de equipos"

"Lo que necesitamos es una mayor comunicación entre la fuerza de seguridad, el SAME y las ambulancias para que puedan llegar a los diferentes lugares de las playas públicas. Apelamos a que tanto la Provincia como el Municipio pueda articular bien con SAME para tener en el verano disponibilidades y recursos de las ambulancias", cerró.