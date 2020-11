Tras la salida de Oroquieta, la oposición ya le reclama a “Totó” García que presente un plan de seguridad

Si bien aún no presentó la renuncia, el secretario de Seguridad de la municipalidad de General Pueyrredon, Darío Oroquieta, dejará su cargo por "cuestiones personales" y será reemplazo en los próximos días por Horacio "Totó" García, exdirector Nacional de Migraciones durante el gobierno de Mauricio Macri.

Según fuentes oficiales, la transición se llevará a cabo en los próximos días y la salida del titular de la Secretaría de Seguridad de la comuna responde solo a cuestiones familiares y que el mismo se da en los mejores términos.

"Totó" García fue Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Ciudad de Buenos Aires que comandaba Guillermo Montenegro de 2008 a 2015, también fue director de Migraciones mientras Rogelio Frigerio estuvo a cargo de Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda del Gobierno del expresidente Macri, de 2015 a 2019.

Desde la comuna local señalaron que el futuro secretario de Seguridad de Mar del Plata cuenta con "mucha experiencia" en temas judiciales y de seguridad, habiendo sido Fiscal Antisecuestros.

Asimismo, informaron que Oroquieta continuará dentro del equipo de Seguridad de General Pueyrredon, posiblemente como "asesor" hasta que acomode sus inconvenientes personales.

CRITICAS DE LA OPOSICIÓN

"Lo más importante no está en los nombres propios”, dijo el concejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone, al referirse a la renuncia de Oroquieta. “Para prevenir el delito, más importante que los nombres propios son las estrategias y los objetivos. No alcanza con sacarse fotos en el COM”, agregó el edil de AM.

Ante la información de las últimas horas acerca de la renuncia de Oroquieta en la secretaría de seguridad, Taccone afirmó que “la cuestión central no está en los nombres propios. Marplatenses y batanenses denuncian todos los días el incremento de los hechos de inseguridad, y no hay un plan, no hay políticas públicas que desde el municipio se promuevan para la prevención del delito. No alcanza con sacarse fotos en el Centro de Operación y Monitoreo, hace falta saber al servicio de qué plan está ese Centro, que objetivo tienen esas cámaras y cómo contribuyen a disminuir los niveles de inseguridad ciudadana”.

Oroquieta o Garcia no es la cuestión. Para prevenir el delito, más importante que los nombres propios son las estrategias y los objetivos: única manera que los vecinos puedan evaluar gestión. (Hilo) pic.twitter.com/JgR9xTaz9a — Horacio Taccone (@HoracioTaccone) November 3, 2020

En ese sentido, el concejal opositor manifestó que “durante la gestión de Acción Marplatense al frente del gobierno municipal, construimos y equipamos el COM. Lo hicimos al mismo tiempo que creamos la policía local, el Centro de Análisis Estratégico del Delito, la primera Escuela Municipal de Seguridad de toda la República Argentina y una Secretaría que coordinaba y ejecutaba una estrategia integral” y continuó “hoy esos programas y políticas se han desarticulado. El Secretario de Seguridad no coordina, porque no hay qué coordinar”.

Para finalizar, Taccone refirió que “para prevenir el delito, más importantes que los nombres propios son las estrategias y los objetivos. Esa es la única manera en que los vecinos puedan evaluar una gestión. Por eso, creemos que recuperar gestión estratégica con políticas de largo, mediano y corto plazo es el verdadero cambio que se debiera producir ahora. No de nombres, sino de gestión”.

Por su parte, el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez, sostuvo que “Montenegro dijo en campaña que la seguridad era su prioridad. Muchos dijeron que la seguridad sería el pilar de su gestión, pero la única verdad es la realidad... se va un hombre que no conocía Mar del Plata y que no solucionó ningún problema. Estoy hablando de Oroquieta”.

Montenegro dijo en campaña que la seguridad era su prioridad.

Muchos dijeron que la seguridad sería el pilar de su gestión, pero la única verdad es la realidad... se va un hombre que no conocía Mar del Plata y que no solucionó ningún problema. Estoy hablando de Oroquieta eh pic.twitter.com/eqhlLNknTB — Marcos Gutiérrez ☀️ (@MarcosGutierrez) November 3, 2020

En ese sentido, el edil Roberto Páez afirmó que “ya lo echaron a un inepto, espero que no traigan otro de Capital Federal para hacerse cargo del cuidado de nuestros y nuestras vecinos y vecinas”.

Ya lo echaron a un inepto, espero que no traigan otro de capital federal para hacerse cargo del cuidado de nuestros y nuestras vecinos y vecinas.#MarDelPlata — 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐂𝐡𝐮𝐜𝐡𝐨 𝐏𝐚𝐞𝐳 (@paez_chucho) November 3, 2020

“La seguridad democrática no tiene nada que ver con el espionaje. Espero que ahora puedan presentar un plan integral de seguridad”, sentenció.