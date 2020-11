El asombroso plan para robar cocaína y secuestrar a un capo narco de Mar del Plata

Cuatro toneladas de cocaína llegarían a Mar del Plata en tren y ya se había arreglado que el vagón con la carga (disimulada en cajas de cigarrillos) iría directo un taller ferroviario para ser "reparado". Ese sería el momento en el cual ellos robarían parte de la droga.

De esto se habla en una escucha tomada por la Justicia en noviembre de 2018. La prueba -a la que tuvo acceso Clarín- forma parte de la causa 10.839, actualmente en el Tribunal Oral en lo Federal N° 8 de Capital Federal. Y tiene una gran historia detrás.

En total, los acusados del expediente 10.839/18 son seis. Pero uno de ellos, Luis Víctor Tourn, de 56 años, alias "Pola" o "Polaco", tiene un prontuario muy especial que lo conecta con una banda de policías bonaerenses que robaban a narcos y hasta con el intento de secuestrar a Sergio Sala (alias "Cocón"), señalado como el narco más importante de Mar del Plata.

"Cocón" fue detenido en marzo de 2019 y embargado luego en 100 millones de pesos. Pero antes de eso zafó de un narcosecuestro del que nunca siquiera llegó a enterarse por rumores.

En cuanto a Tourn, cinco años antes de caer en la causa del TOF 8 (acusado de integrar una banda que comercializaba cocaína, marihuana y drogas de diseño con el sistema de delivery) fue la persona que recibió en su casa de Santa Clara del Mar parte de la media tonelada de cocaína robada por policías de la Bonaerense en el operativo "Leones Blancos", concretado el 28 de diciembre de 2013.

Por "Leones Blancos", Tourn fue detenido el pasado 24 de octubre a pedido del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez. Este investiga ese operativo y otras maniobras realizadas por una organización de policías, abogados y funcionarios judiciales. Una asociación ilícita cuyo líder- según la Justicia- habría sido el fiscal de San Isidro Claudio Scapolan.

En el expediente de Domínguez aun esta prófugo el policía Adrián Baeta (50), alias "Palermo", contacto y amigo de la infancia ya de los tiempos en los que ambos vivían en Quilmes. "Lo conozco desde hace 25 años. Nos criamos juntos", admitió Tourn.

Baeta también aparece en la escucha de la causa del TOF 8 sobre la "mexicaneada" de las cuatro toneladas de cocaína en Mar del Plata. Por un lado hablando con Tourn y por otro cómo el policía (apodado "El Gordo") que quiere robar la droga pero judicializando un operativo. Tal y como habían hecho con "Leones Blancos" en 2013.

Los diálogos de la causa de 2018

-Tourn: Yo estoy atrás de uno como el que hice la otra vez ¿viste? Hace ya unos años. La misma así, de esa cantidad. Así. La misma gente.

-Cabezón (desconocido): Ah, de la misma...

-Tourn: Sí, en Mar del Plata. Van a acopiar. Y yo tengo a la prima. Me lo entrega en bandeja.

-Cabezón: Qué ¿Vas solo?

-Tourn: Y no sé ¿viste? Porque el Gordo quiere judicializar ¿viste? todo. Y yo no tengo ninguna ganas de judicializar nada, loco. Entonces vamos a ver qué panorama, a ver qué surge, loco…

-Cabezón: ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer legal?

Torun: Y sí, casi legal (...) Porque viste cómo es. Viste cómo es: cuando se pierden las cosas, fueron los muchachos [Policía], es una cosa...Pero cuando fue los que te robaron es otra. (...) Unos 4.000 van a juntar.

-Cabezón: Y el loco ese, el Gordo ¿qué onda? Hizo plata ¿no? A full...

Tourn: Sí boludo, a cada rato me llama el Adrián, el Adrián está millonario.

-Cabezón: ¿Con él vas a laburar?

-Tourn: Y con él laburé, cuando laburé. Pero era todo mío. El Gordo ya no se quiere jugar más en nada. Vos le decís 'loco, allá hay tal cosa' y te dice, 'ah ¿si? Bueno, andá sacale foto, a ver'. Te llama ¿estás ahí? ¿estás viendo las cosas?... Está loco, boludo. Le digo, para eso ¿pa qué te quiero? Si tengo que ir amasarla, pisarla, encima no toca nada, viste. El Gordo tiene Mercedes Benz, Amarok, Grand Cherokee y X6; motos de agua. Tiene como dos millones de pesos en motos de agua, ranchos, casas por todos lados tiene boludo, y sigue y sigue y sigue.

En el expediente que lleva adelante el fiscal Federico Domínguez con la jueza Sandra Arroyo Salgado, Luis Víctor Tourn fue seriamente implicado por dos testigos de identidad reservada.

Especialmente uno de ellos contó cómo parte de los 500 kilos robados en "Leones Blancos" fueron llevados por él en persona a la casa de "El Polaco" en Santa Clara del Mar por orden de Adrián Baeta.

Esto además quedó confirmado por el análisis de las antenas de celular que fueron abriendo los teléfonos móviles de los involucrados que llevaron la cocaína de Moreno a Quilmes y de Quilmes a la Costa.

Buscando pistas, Domínguez llegó al expediente de "narcodelivery" que habia comenzado en el juzgado federal de Daniel Rafecas y finalmente elevado al TOF 8 a requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita.

Allí encontró escuchas reveladoras.

A las de las cuatro toneladas de cocaína se suma otra en la que se habla de un plan de secuestrar a "Cocón" Sala. La idea era que Adrián Baeta lo detuviera, lo trasladara a Buenos Aires y le cobrara para no avisar a nadie de su captura y liberarlo una vez cobrado el rescate. Hacer lo que en la jerga se llama "corte de boleto".

Sin desperdicio

-Tourn: ¿Sabes quién perdió hace dos días? El Cocón.

NN: ¿Quién es Cocón?

Tourn: El más grande de Mar del Plata que vende falopa. Con un helicóptero bajaban a buscarle la plata al Cocón. No lo tocaba nadie. Le armaban causas de drogas ilícitas y se la sacaban, de arriba le sacaban las causas.

Entonces Tourn le habla a su interlocutor del plan de Baeta. "El Gordo Adrián me dice 'loco, vos que tenés cabida con todo allá' (…) ¿Sabés? Lo querían agarrar allá, secuestrarlo, así viste, secuestrarlo con una orden, pero sin que se entere nadie: ir con una patota, agarrarlo al chabón, llevarlo a Buenos Aires... corte 'ya te tenemos, no pudiste avisar a nadie, poné la plata', ¿Entendés?".

Pero Tourn no se animó: "Yo le dije que no… Si yo vivo allá. Dije yo no, olvidate con esa, conmigo no. El chabón tiene político, tiene todo. Bueno, está en cana".

Más tarde o más temprano fueron cayendo presos todos. En el álbum solo falta Adrián Baeta, tal vez la figurita más difícil.

Fuente: Clarín