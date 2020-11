Guardavidas alertan que no hay protocolos ni reemplazos de seguridad en playas públicas

Balnearios privados, gastronomía y demás actividades que comenzarán a reactivarse definitivamente en la temporada de verano que se acerca tienen sus respectivos protocolos. No obstante, hay un sector que no cuenta con nada estipulado en relación a los cuidados frente al Covid: playas públicas.

Así lo advierten desde el Centro de Guardavidas, al tiempo que alertaron que la municipalidad no contempla reemplazos, con lo que, en caso de algún contagio, las playas podrían quedar sin cobertura.

"En esta época, los guardavidas están en forma muy precaria sin los elementos necesarios. Pero es un tema ya casi normal en los comienzos", se lamentó el Jefe de Playa del Centro de Guardavidas, Nazario Montañana, en diálogo con El Marplatense.

Y en relación a los protocolos, aseguró que "no se ha presentado aún ninguno. Los protocolos de las playas públicas no van a estar a cargo de los guardavidas, por estar abocados a otros temas de emergencias y además no tienen autoridad como para ejercer el rol de policías o algo similar. Las playas públicas hoy en día carecen de puestos sanitarios, manejado por profesionales médicos y enfermeros como estaban constituidos hace años atrás".

"Zona centro abarca tanta cantidad de turistas y con tantas emergencias que se suceden, ya sea por rescates en el mar, quebraduras o infartos, que genera mucho trabajo y es importante la apertura de la sala de ese sector. Pero creo que hay una traba porque hay un acuerdo específico entre la municipalidad y el SAME, lo cual podría ser un contra sentido para poder habilitarla", agregó el referente.

Asimismo, reiteró que "el guardavidas está para la prevención en el mar y para atender los sucesos acaecidos en las arenas. No cumplen un rol de policía ni tampoco van a estar afectados al Covid y en estos momentos no sabemos cuál va a ser el protocolo en la playa pública, ni quien lo va a manejar".

Otra cuestión que advierten desde el sector, es que no no hay reemplazos parea los guardavidas. Normalmente el Municipio cubre a los guardavidas y siempre tuvieron reemplazos en los operativos. No obstante, Montañana confió que "hemos escuchado en estos momentos que en la municipalidad no están contemplando el remplazo de guardavidas. En el centro, por ejemplo, en una casilla donde hay 4 guardavidas y llega a tener la mala suerte de infectarse uno, hay que aislar a los 4 y si el Municipio está diciendo que no pondrá reemplazos, esto se torna realmente en un drama y esa playa queda sin cobertura".

"Hubo rescates en el mes de octubre y nosotros ya venimos alertando que en octubre la gente baja a las playas y nosotros lo hacemos el 1 de noviembre y no se suceden más hecho lamentables porque siempre hay colaboradores que son surfistas, a su vez son guardavidas que más allá de todo, ayudan a la gente sino las estadísticas serían mucho más graves", cerró.