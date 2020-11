Hotelería: "Necesitamos poder dar una fecha cierta de habilitación y servicio"

Mar del Plata se encuentra a muy pocos días de iniciar la temporada de verano, abriendo el ingreso al turismo en general. Sin embargo hay sectores fundamentales como la hotelería, donde aún quedan cuestiones por resolver, en cuanto a medidas y protocolos a establecer, generando que las reservas deban realizarse con determinada flexibilidad, no pudiendo brindar a los clientes, certeza alguna sobre diversas cuestiones que hacen al servicio que los establecimientos deben proporcionar.

Por este motivo desde el sector reclaman decisiones inmediatas: "Nosotros ya debiéramos estar en operación. Lamentablemente la condición repetida de seguir en un estadío tres, que es la que impide que los hoteles abran, salvo para esenciales. La operación con esenciales no es negocio para la hotelería en general y menos para los hoteles grandes, por lo que estamos a la espera de que eso se corrija y que en un momento determinado con todo el respeto a las reglas de juego de evitar riesgos, tanto para el personal, como para los huéspedes, las operaciones se inicien en forma abierta", manifestó Rolando Dominé, titular del Hotel Continental de Mar del Plata, en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde", por Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7

"Lo que está claro es que hay un compromiso más que firme desde el punto de vista institucional, por parte de la Asociación Hotelera y Gastronómica local, para que la costa atlántica siga siendo el gran atractivo para el verano que se avecina", aseguró.

"Ojalá la hotelería pueda ser competitiva este año también, ya que otras regiones del país se están presentando en sociedad y nosotros estamos atrasados todavía. Estamos teniendo una enorme cantidad de llamados, todos con la incertidumbre de saber hasta que punto la hotelería le va a poder prestar los servicios que hasta ahora siempre había comprometido, en términos no solo de garantía de salud, sino también en garantía de que la persona que llegue pueda ser atendida, comprendida, contar con los servicios de gastronomía complementarios, junto con los que usualmente tenía con el alojamiento", subrayó Dominé

"Sabemos que vamos a tener restricciones para el ingreso a los cuartos y que será un tratamiento muy especial el que reciba este año el cliente en cuanto a que él va a decidir cuando ingresa una mucama a realizar la higiene de la habitación o cuando simplemente recibe la ropa para los recambios en la puerta de ingreso, ya que cada uno puede estar celoso de la forma en que percibe que va a estar seguro, mientras vacaciona en Mar del Plata", aseguró.

"Sabemos que Mar del Plata merece por una cuestión de como está organizada su oferta y el profesionialismo con el que la hotelería y la gastronomía están presentando a la ciudad como para abrir, estar ya en vidriera", destacó Dominé.

"Hasta el momento lo único que estamos haciendo es brindar información tentativa y a quienes nos realizan reservas, decirles que la reserva es con la flexibilidad de que si no se da la condición de prestación de servicio porque lo impidan las situaciones de tipo sanitario o las normas que interpretan que sanitariamente no estamos en condiciones de estar prestando servicios, esa flexibilidad permitirá cancelaciones, movimiento de fechas, permuta por otro período de vacaciones y demás", detalló.

"Sinceramente nosotros estamos muy preocupados por garantizar también ingresos para la gente que trabaja en nuestros equipos, quienes mantienen a sus familias. El sector ofrece empleo formal y esto implica garantía de seguridad social y de prestaciones médicas, por lo que mucha de nuestra gente si se quedara sin sus trabajos, hasta corre el riesgo de no tener su obra social al día, por lo que no hay dudas de que la preocupación es muy fuerte y muy importante", afirmo el responsable del Hotel Continental.

Al ser consultado sobre si han recibido algún tipo de ayuda, Dominé sostuvo que "el ATP ha sido una ayuda de primerísimo orden para todos aquellos que tenemos a todos los trabajadores registrados. Por suerte hemos tenido al menos la atención del ATP que ha significado una base y el complemento de los ATP los ha pagado el empleador".

"El resto de la ayuda también vino, pero todavía es como que no se ha hecho notar por el plan de previaje o preventa que lanzó la secretaría de Turismo de la Nación. Eso que sería una especie de bono compensación, con un 50% extra de aquel que contrate anticipadamente vacaciones para el 2021 y que le daría lugar a utilizarlo en otros servicios gastronómicos o de entretenimiento que no sea exactamente la hotelería, es como que la gente no termina de animarse o que se le ha hecho difícil a todo el mundo tomarlo, porque por ejemplo no tiene alcance sobre el mismo, alguien que tenga un ingreso muy alto", remarcó.

"Esperamos que tanto Nación como la Provincia y el Municipio concilien la idea de que el destino Costa Atlántica y Mar del Plata en particular van a estar preparados para cumplir con todas las reglas de juego. Necesitamos que los establecimientos puedan comenzar a dar una fecha cierta de habilitación y servicio", concluyó Rolando Dominé.