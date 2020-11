Vuelta a clases en Mar del Plata: "No es el regreso que pretendemos, es lo que se puede"

"Lo estábamos esperando porque el riesgo epidemiológico bajo en el que está Mar del Plata, la baja de casos nos lleva a que esto en algún momento hubiera tenido que pasar y está ocurriendo", precisó el secretario de Educación, Sebastián Puglisi, respecto al pase de la ciudad a Fase 4 y el retorno a las clases presenciales de los alumnos y docentes.

"Ahora tenemos dos semanas para acomodar las instituciones educativas para pedir las autorizaciones pertinentes a la inspección de la Dirección General de Cultura y Educación, pero ya pensando en que los chicos que estuvieron desvinculados de las instituciones educativas puedan reencontrarse y también pensando en que los chicos que están en sexto el primario y del secundario pueden tener una oportunidad encuentro", expresó en diálogo con El Marplatense.

Asimismo, detalló que "la resolución es muy clara. En primer lugar es para aquellos chicos que estuvieron desvinculados o que perdieron vínculo con la institución educativa y luego los chicos del último año de cada uno de los niveles tanto del primario como del secundario y era un reclamo de los estudiantes, docentes, las familias de los chicos secundario poder tener una colación presencial, un cierre de año presencial, así que seguramente lo podrán hacer".

"Son los chicos del último año que estaban necesitando reencontrarse. Por supuesto que hay que pensar en espacios al aire libre, chicos que van a estar juntos no más de 90 minutos y en grupos de no más de 10. No es el regreso que pretendemos, pero es lo que se puede en esta instancia en que Mar del Plata entra en riesgo epidemiológico medio", manifestó Puglisi.

En relación a las condiciones de las instituciones, detalló que "lo que ocurre es que hay escuelas que no tienen patios abiertos con disponibilidad de uso para esta instancia que se prevé. Por lo tanto, la reglamentación también habla de darle la posibilidad a los equipos directivos de cada establecimiento que busquen lugares en la comunidad que reúnan esas condiciones. Puede ser una plaza, un club, un lugar que tenga las dimensiones para que los chicos pueden estar ahí".

"No depende solamente de las instituciones educativas. La institución, a través de sus equipos directivos, va a proponer y va a ser la dirección general quien autorice o no, de acuerdo si están dadas las condiciones para que los chicos estén en las condiciones de seguridad que se necesitan. Pero es una buena noticia y nos pone contentos de cara al último tramo del año y ya empezando a pensar en el 2021", agregó el secretario de Educación.

"Esperemos que la situación en nuestra ciudad siga manteniéndose, mejorando para que podamos pensar, no estar con el semáforo amarillo sino poder llevarlo a verde y la posibilidad que todos los chicos puedan tener encuentros presenciales", cerró Puglisi.