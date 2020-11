Internaron de urgencia a Claudia Lapacó: la encontraron inconsciente en el auto

Claudia Lapacó fue internada de urgencia tras ser encontrada en su vehículo con pérdida de conocimiento. La actriz, de 80 años, fue trasladada al hospital Pirovano luego de que los vecinos de Belgrano, zona en la que reside, la encontrasen desvanecida en el vehículo.

La noticia trascendió en el programa Informado por todos, por la pantalla de América. Allí, el periodista Luis Ventura relató: “En un principio se pensó lo peor, pero después vieron que respiraba y la llevaron al hospital. Estaban tratando de ubicar a su familia. Tengo entendido que recién habían logrado comunicarse con uno de sus hijos”.

A su vez, Diego Estévez profundizó sobre el presente actual de la actriz argentina: “Ella no maneja el celular, no tiene computadora y vive en un monoambiente porque se siente cómoda. En agosto había sido bisabuela y en su momento no había podido conocer a su bisnieto”.

Ya en el centro de salud, Lapacó será sometida a una serie de análisis y estudios para corroborar su estado de salud y la razón por la cual perdió el conocimiento. Mientras tanto, fanáticos y colegas de la artistas esperan que pronto los profesionales de la salud del Pirovano entreguen el parte médico de la tan querida paciente.

La dura cuarentena de Claudia Lapacó

En abril de este año, apenas un mes más tarde del comienzo del aislamiento preventivo, Lapacó brindó una entrevista donde contó cómo transitaba este momento tan particular. “No puedo ver a mis hijos ni a mis nietos. Mi nieta mayor está esperando una beba para la primera semana de agosto y no la puedo ver. Y al no tener celular, ni computadora, ni nada, no la puedo ver por camarita”, lamentó.

“Me cargaban con que no tenía celular y ahora lo hubiese necesitado, o una camarita o una computadora, para verme con todo el mundo”, agregó. Luego, contó que vive en un monoambiente hace 27 años: “No me iría de acá. He tenido pisos, casas que hice construir. Pero yo quiero vivir como si fuese una estudiante o alguien que puede empezar siempre desde cero. Sin inconvenientes, con un balconcito precioso y mucha luz”.

Fuente: Radio Mitre