Perla Norte: "Invitamos a que nos pregunten por qué tenemos este lote de arena"

Luego de que manifestantes se movilizaran el pasado domingo por la tarde en la costa de la ciudad de Mar del Plata para reclamar por más playas públicas y rechazar la privatización de este tipo de espacios, y de que en medio de la protesta, un grupo ingresara a un balneario privado y derribando cercos perimetrales e hileras de carpas, el responsable del lugar se refirió a lo sucedido.

"Rompieron mucho material, mucha madera, no tanto las lonas aunque no las hemos visto bien ya que quedaron todas amontonadas. Cuando comencemos a armar todo lo referente a las maderas, allí comenzaremos a poner las lonas y veremos que es lo que nos falta", manifestó Jorge Riccillo, titular del balneario “Perla Norte” en declaraciones a El Marplatense.

"En primer lugar realmente no sé por qué ocurrió esto, en segundo lugar invitamos a la gente que hizo esto a que venga y que nos pregunten porque nosotros tenemos este lote de arena y cual es el motivo por el cual lo tenemos", afirmó.

"Nosotros tenemos una playa que se encuentra dividida por una escollera. Desde el 2008 existe el proyecto para la realización de esta escollera, que significan 130 metros de arena que se ganarían, no para poner más unidades porque eso ya lo tenemos designado", detalló Riccillo.

"Con esta división un día decidimos trabajar con la discapacidad en la parte pública que se encuentra al lado. Comenzamos armando en primer lugar los decks de madera y la temporada pasada el intendente nos trajo cuatro sillas anfibias. Tenemos todo el equipamiento para la playa, con respecto el tema de la discapacidad", destacó.

"Los Centros de Día también vienen durante todo el verano. Tenemos un lugar dentro del balneario, que se encuentra en la parte privada y otro sector que se encuentra en la parte pública. Así y todo la temporada pasada tuvimos que rechazar a algunos centros, porque no nos daban los días para todos", señaló.

"Nosotros trabajamos de esa manera. Si eso es delito, si eso está mal, si no le gusta a alguien, acá estamos para que nos venga a decir o consultar lo que necesiten. Nosotros desde la Cámara hemos estado con recursos turísticos con el Emtur trabajando, como así también con los arquitectos que planteaban el tema de la playa pública. Nosotros no decimos que no hay que equipar las playas públicas. Eso es algo que hay que hacer", afirmó el responsable del balneario "Perla Norte".

"Nosotros como Cámara de balnearios, siempre estuvimos a favor de equipar las playas públicas, trabajando en conjunto, pero la parte privada si tiene un lugar designado, porque se lo otorgaron y brinda trabajo a muchísima gente, tiene que estar", remarcó.

"La parte pública también tiene que tener sus servicios. Se han hecho muchos pliegos en otras administraciones donde les daban tres años a quien adquiría el pliego y le pedían poner sombrillas móviles y diferentes obras y la verdad que es difícil de concretarlo", aseguró Riccillo.

"Nosotros solamente este año hemos invertido mas de 3 millones de pesos en baños y privados. Lo que consideramos más accesible, es un pliego donde se le otorgue el lugar a alguien por tres o cuatro años, que la gente ponga los servicios. Hay playas que tienen hasta estacionamiento", subrayó el responsable del balneario.

"Si se ponen todos los servicios la gente puede ir tranquilamente, teniendo un lugar donde estar, donde pasar el día, donde comprar una gaseosa y donde puede llevar su silla, su sombrilla y no habría ningún problema. Si hoy salimos a recorrer y ver los lugares que hay libres, no hay discusión para pensar en lo que se hizo ayer", afirmó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de acciones legales, Riccillo sostuvo que "la Cámara está manejando el tema, nosotros simplemente queremos trabajar. El próximo fin de semana tendremos nuevamente lonas puestas, para que vengan los clientes que ya tienen alquiladas las carpas".

"Mar del Plata tiene que abrir, tiene que trabajar. Muchos sabemos lo que fue este invierno para todos. Entonces no podemos quedarnos, no podemos detenernos a pensar en esto. Tenemos que avanzar y lo único que esperamos es un respaldo para estar tranquilos, porque uno tiene un montón de dinero puesto en la arena y quiere estar tranquilo", concluyó Jorge Riccillo.