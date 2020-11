Le robaron 24 veces y ahora se le prendió fuego la casa: "No tengo más vida"

Una vivienda ubicada en Armenia al 1500 se incendió durante la noche de este martes y, aunque no hubo que lamentar heridos, su propietaria perdió todo. Tras de ser reiteradas veces víctima de la inseguridad, Miriam Suarez, afirmó que se quedó "prácticamente sin nada".

Esta mañana, sentada en una silla frente a los restos de lo que solía ser su casa, destacó que necesita la reconexión urgente del servicio de luz y gas, además de ropa, muebles y comida. También le robaron el celular, así que espera a que quien la quiera ayudar se acerque directamente allí.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21 por motivos que todavía son materia de investigación y también provocó daños en dos autos que se encontraban estacionados en los alrededores de la vivienda, uno de los cuales planeaba vender para intentar lograr algún ingreso.

Según contó Miriam Suarez a El Marplatense, se encontraba camino a su casa desde la panadería donde va a pedir agua caliente porque apenas tiene para vivir. "Me entraron a robar 24 veces y me quedé prácticamente sin nada. Ahora, perdí todo", indicó.

"Me dijeron: Miriam se te está quemando la casa y me alcanzaron. Estaba todo medio precario porque yo económicamente, por los robos, ya no podía subsistir", detalló.

Y afirmó: "Necesito urgente que vengan a conectar la luz, una jarrito, algo para para calentar un poco de agua, los caños de agua que pierden por todos lados, las paredes se están por desmoronar. Le pedí anoche por favor a mis hijos que se quedarán conmigo porque no soporto estar sola y ver toda esa desgracia".

"No tengo más vida. Esto me sobrepasó. Estoy sin dormir. Me robaron el celular. Estoy en 0 y endeudada, empeoró tras cada robo. No cobro ningún plan", lamentó Miriam Suarez en las ruinas de su hogar.