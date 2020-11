Los Pumas buscarán confirmar todo, este sábado ante Australia

Tras el exitoso e histórico triunfo ante los All Blacks, Los Pumas se enfrentan a Australia, en el segundo partido correspondiente al Tri-Nations. El duelo, que será en la ciudad australiana de Newcastle, comenzará a las 5.45, hora de Argentina y será televisado por ESPN 2.

El triunfo contra los All Blacks entrará en la leyenda, pero ahora, el equipo sudamericano debe volver a la tierra cuando se mida frente a los Wallabies. El duelo será un desafío para Los Pumas. Más que eso, será una reválida. Argentina querrá demostrar que el triunfo contra los All Blacks no fue una casualidad.

Gonzalo Bertranou finalmente será el medio scrum del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, a causa del traumatismo de rodilla derecha sufrido por el titular Tomás Cubelli, que lo deja aún fuera de la cancha.

Cubelli, de muy buena actuación ante los All Blacks, en el triunfo por 25-15 del pasado fin de semana, no será de la partida y Los Pumas deberán presentar un cambio con respecto al debut, consignó A Pleno Rugby.

Con esta variante, el entrenador Mario Ledesma ordenará el ingreso de Felipe Ezcurra en lugar de Bertranou en el banco de suplentes.

Por lo tanto, a las 5:45, Argentina jugará ante Australia, en Mc Donald's Jones Stadium de Newcastle, con: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Orlando, Santiago Chocobares y Juan Imhoff; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Rodrigo Bruni y Pablo Matera; Matías Alemanno y Guido Petti; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro.

Los suplentes serán Santiago Socino, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Santiago Grondona, Facundo Isa, Felipe Ezcurra, Emiliano Boffelli y Santiago Cordero.