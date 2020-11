Realizarán una "caravana violeta" y un "festival verde" por el Día de la No Violencia

En el marco del Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres y disidencias, se realizará este miércoles una "caravana violeta" y un "festival verde" organizado por el Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata - Batán.

La conmemoración se realiza en homenaje a las hermanas Mirabal, activistas políticas a quienes el dictador de la República Dominicana, Rafael Trujillo, ordenó asesinar en 1960.

En el marco de la emergencia sanitaria existente, se realizará a partir de las 15,30 horas, en Luro y San Luis, un despliegue de bandera violeta haciendo visible a las mujeres asesinadas por el la violencia patriarcal en nuestra ciudad durante las últimas décadas. Seguidamente, se hará una caravana de bicicletas, motos, autos, skate, etc.

"Decimos enfáticamente una vez más: NI UNA MENOS, Vivas libres y con trabajo nos queremos; Justicia por todas las víctimas de femicidios, tavesticidios y transfemicidios; Declaración de emergencia a nivel nacional en violencia de género; Presupuesto para el cumplimiento real de Emergencia en el Municipio de General Pueyrredon", afirmaron desde la organización.

En tanto, a partir de las 18 en el grupo de Facebook" #25N Caravana Violeta Festival Verde 2020" se compartirá un espacio de música y expresiones artísticas con referentes locales.

"Exigimos: Aborto legal 2020, es ahora, es urgente. Apoyamos el proyecto de la campaña; Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos gratuitos para no abortar y Aborto Legal, Seguro y Gratuito para no morir; Plena implementación de la ley Nº 26.150, por una ESI no binaria, laica y de cumplimiento efectivo; Separación de las iglesias del Estado y Políticas públicas sin políticas religiosas", concluyeron en un comunicado.