Violenta agresión a una verdulera: "Estaba empecinado en golpearme"

Un hombre agredió a una verdulera en un local ubicado en Tejedor y Aguirre. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y la víctima presentó una denuncia. Mientras la atacaba, el agresor le gritó: "Boliviana de mierda, volvé a tu país".

"Vino a comprar, mi compeñro lo atendió. Luego se fue y se subió al auto. A los 5 minutos entró la mujer y nos tiró las bolsas diciendo que le vendimos una mercadería mala y la mercadería no tenía nada. La mujer me agredió primero a mi y a mi compañero y nos pedía que le devolvamos la plata", relató Gabriela, la víctima del hecho, en diálogo con El Marplatense.

Gabriela le pidió que la tratara de buena forma y luego le devolvería el dinero. Incluso, pidió que llamara al marido "creyendo que iba a venir de buena fe a decir que él eligió la mercadería".

"En un momento me di vuelta y le devolví la plata. Cuando se estaba yendo me gritaba que yo no sabía trabajar. Entre tantos dichos y cosas, yo estaba cerrando con la cadenita como siempre hago, vino él y se lanzó a pegarme, porque según él yo le había pegado a su señora con la cadena y yo ni la toqué", prosiguió el relato.

En las imágenes puede verse cómo el hombre atacaba a golpes a la mujer y su compañero de trabajo, que intentó defenderla. "Yo no les hice nada, vinieron directamente a agredirnos", contó Gabriela. La agresión continuó hasta que unos transeúntes intervinieron.