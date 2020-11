Marplatenses se movilizaron en el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres

En el marco del Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres y disidencias, se realizó una movilización por el centro de la ciudad organizada por el Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata - Batán.

La concentración fue alrededor de las 15.30 en Luro y San Luis. Se desplegó una bandera violeta y las manifestantes arribaron con carteles alusivos a la ocasión.

"Decimos enfáticamente una vez más: NI UNA MENOS, Vivas libres y con trabajo nos queremos; Justicia por todas las víctimas de femicidios, tavesticidios y transfemicidios; Declaración de emergencia a nivel nacional en violencia de género; Presupuesto para el cumplimiento real de Emergencia en el Municipio de General Pueyrredon", afirmaron desde la organización.

En tanto, a partir de las 18 en el grupo de Facebook" #25N Caravana Violeta Festival Verde 2020" se llevará a cabo un espacio de música y expresiones artísticas con referentes locales.

"Exigimos: Aborto legal 2020, es ahora, es urgente. Apoyamos el proyecto de la campaña; Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos gratuitos para no abortar y Aborto Legal, Seguro y Gratuito para no morir; Plena implementación de la ley Nº 26.150, por una ESI no binaria, laica y de cumplimiento efectivo; Separación de las iglesias del Estado y Políticas públicas sin políticas religiosas", concluyeron en un comunicado.