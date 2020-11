"Maradona fue mi bandera para afrontar las cosas cotidianas de la vida"

"Juanito" es un artista que inmortalizó a Maradona en un mural en Saavedra y la vía. Fue un homenaje a su ídolo y también busca que sea una enseñanza para sus hijos.

"Empecé a pintar más por el tema de la pandemia. Se me ocurrió como una actividad con mis hijos. Eso me hizo ir buscando lugares, y este ya lo tenía visualizado. Maradona es parte de mi infancia, adolescencia y trascendió lo que era como jugador de fútbol y me marcó para muchas cosas. Tenía esa necesidad de despedirlo. Junté todo eso", explicó Juan en diálogo con El Marplatense.

Asimismo, reflexionó en que "en algún punto era demostrarle a mis hijos lo que fue Maradona" y una forma de pensar en cómo cree que debería tratarse a un ídolo.

"Siempre fue mi referente. Lo admiraba de lo futbolístico, pero más por lo que trascendió, lo que él fue, lo que generó. Maradona trascendió al fútbol y fue mi bandera para afrontar cosas cotidianas de la vida. Si Maradona logró tal cosa, yo puedo. La valentía, el revelarme. Nos enseñó, demostró, que hay que tener una cierta rebelión, sobretodo al poderoso", afirmó.

Incluso, Juan conoció a Maradona en vida cuando tenía 13 años en el mismo hotel en el que ahora trabaja. "No me pude sacar una foto, fue una mañana temprano, después de jugar con Dinamarca. Salió con Claudia, Simeone, Batistuta, Goicochea y capaz alguno más. Lo único que hice fue acercarme y darle un papel que me firmó. Generaba eso, quedarse mudo. Nunca pude cristalizar esa foto", recordó.