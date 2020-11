Falta de controles: "La improvisación no es un buen camino en la pandemia"

Desde el bloque de concejales del Frente de Todos cuestionaron al secretario de Gobierno del municipio, Santiago Bonifatti, por la "ausencia de partidas presupuestarias" destinadas a controles destinados para la temporada en el Presupuesto 2021. "Para nosotros, la gestión de Montenegro tiene que tener previsión en este tema, no puede seguir sin planificar ni proponer partidas presupuestarias para generar el cuidado en los próximo 5 meses", enfatizaron.

En la cuarta jornada de debate por el Presupuesto Municipal 2021 en la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, expuso el Secretario de Gobierno local, Santiago Bonifatti. "Estamos muy preocupados por la falta de planificación de los controles para esta temporada", sostuvo Marcos Gutiérrez, presidente del bloque de concejales del kirchnerismo, luego de la intervención del funcionario.

🗓️ #Presupuesto2021 #Dia4 ➡️ Le preguntamos al Secretario Bonifatti sobre los controles que se preveen realizar durante la temporada. 👉 Vemos con preocupación que las partidas presupuestarias destinadas a Inspección General 2021 son EXACTAMENTE las mismas que para 2020 y 2019. pic.twitter.com/TdYT8ivoMB — Marcos Gutiérrez ☀️ (@MarcosGutierrez) November 27, 2020

"En el área de controles, es el mismo presupuesto que el 2020. Lo mínimo que esperábamos encontrar en este presupuesto de Montenegro era una partida especial destinada al control para esta temporada que va a ser muy diferente y que requiere de un rol activo del municipio para acompañar el esfuerzo que se está realizando desde la Provincia y la Nación", subrayó.

Por otra parte, en relación al personal municipal, el edil opositor remarcó: "Incluso notamos que la pauta salarial fijada por el intendente ni siquiera está reflejada en el recurso municipal en lo que respecta al personal destinado al control".

"Creemos que, (en especial en los próximos 5 meses en los que vamos a seguir conviviendo con el Covid, y donde además vamos a tener una gran cantidad de turistas y vecinos/as recorriendo la ciudad), no contar con una partida presupuestaria para esto es peligroso y puede traer graves consecuencias", añadió.

Fotomultas: Se ejecutaron más de $10 millones en 2020 y se proyecta en 2021 recaudar $16 millones sin la legitimidad de una comisión que se tiene que reunir para cumplir la ordenanza 23484 que valida el sistema. Mientras tanto, lxs vecinxs las siguen pagando... (sigue) pic.twitter.com/LmNIdboCxk — Vito Amalfitano MdP (@VitoMundial) November 27, 2020

"El Estado municipal debe estar presente. Nos preocupa que el Secretario de Gobierno plantee que hay cosas que nunca se reflejaron en un presupuesto y que por eso no está plasmado este aspecto fundamental. Desde el Frente de Todos creemos que es un tiempo particular y no se puede improvisar. El Municipio debe dar respuestas brindando herramientas en el marco de la pandemia y no hacer de cuenta que la misma no existe", sentenció el concejal.