Tokio 2021: el exigente entrenamiento de Florencia Borelli para llegar al máximo nivel

Llegar en buena forma a los Juegos Olímpicos es un verdadero desafío. Y hacerlo en medio de una pandemia, con varios meses de confinamiento y además siendo madre full time, lo es mucho más. Pero para Florencia Borelli, no parece haber obstáculos que la detengan.

La fondista marplatense, reciente dueña del nuevo récord nacional de media maratón en el mundial de Polonia, volvió a demostrar que sin esfuerzo no hay resultados. “Todas las marcas parecen imposibles hasta que llegan. Hay que tener disciplina y paciencia”, asegura Flor, que empezó a correr a los 9 años como un juego y a los 15 ya disputaba su primer mundial.

La pandemia la sorprendió como a todo el mundo, además de darle una fuerte noticia como la postergación de su gran objetivo: los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Le busqué el lado positivo a la suspensión de los Juegos, porque ahora tengo un año más para seguir mejorando. Mi expectativa es clasificar a la final, pero ya el hecho de llegar a Tokio es un montón”, cuenta con la seguridad de siempre Florencia.

Durante los meses en que no pudo salir a entrenar en su Mar del Plata natal, no dejó de buscar mejoras. “Me enfoqué en reforzar aspectos que tenía un poco más débiles como la fuerza. Además, busqué mis propios espacios para concentrarme. El 70 u 80% del éxito es la cabeza. Sin eso, es muy difícil”, aunque también dice que uno de los grandes desafíos fue sacrificar tiempo con su familia: su marido y su hijo de cinco años.

Para una atleta de máximo nivel, la exigencia del entrenamiento es siempre muy alta. “A veces, sufro en los entrenamientos, pero sé que a la larga vale la pena. Pero también hay que saber disfrutarlo. Creo que la mayoría de la gente corre para despejarse y dejar los problemas en el camino y eso está bien también”.

Para quienes están retomando el entrenamiento, Florencia recomienda que vayan de a poco y que escuchen a su cuerpo. “No hay que pretender volver a los ritmos de entrada porque eso genera lesiones. Hay que confiar en el cuerpo que tiene memoria y de a poco se vuelve a acomodar”.

