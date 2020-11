Un académico afirmó que el coronavirus “nunca terminará” si no se aplica “un bloqueo de 12 meses”

Luthais McCash, un académico de la Universidad de Leicester que se especializa en matemáticas aplicadas y biología matemática anunció a comienzos de año que la pandemia por coronavirus duraría dos años y que la misma tendría ciclos de contagio de no tomar “estrategias de contención extremas”.

McCash fue considerado como un “genio de la genérica” con tan solo 17 años. Una década más tarde, el escocés especializado en biología matemática que se ha convertido en conductor de una serie de podcast muy escuchados en Gran Bretaña, asegura que, tal como indicó hace algunos meses, el ciclo de resurgimiento del virus podría continuar en forma de ciclos de no tomar medidas extremas.

“Hace unos meses afirmé en uno de mis podcast: si tan solo el coronavirus matara a todas las personas estúpidas. Me destrozaron por ello. Pero creo que, si cruzás la calle y no mirás a izquierda y derecha y te atropella un automóvil, cualquier miembro razonable del público se daría la vuelta y diría que es su culpa, no miraste a la izquierda. Para mí, eso no es mucho más diferente de decir que si no se toman las precauciones necesarias, es más probable que se infecte. La diferencia con el coronavirus es que afecta a más personas que a usted mismo. Y ese es un problema realmente serio“, explicó.

McCash afirmó: “mi punto de vista, y espero estar equivocado, es que la pandemia nunca terminará a menos que optemos por una estrategia de represión. Necesitamos detener todo. Necesitamos un bloqueo de 12 meses. Entiendo que eso tendrá un efecto masivo en los ingresos y en la vida de las personas, pero eso es lo que se necesita”.

“No es bueno decir que estamos saliendo del encierro porque las muertes han disminuido o los casos han disminuido, eso no es lo suficientemente bueno. Tiene que haber un período después también. No soy virólogo ni inmunólogo, pero al fin y al cabo soy un científico apasionado por la evidencia empírica”, afirmó el biólogo matemático.