Choripaneros cortaron Juan B. Justo: "No entendemos por qué no nos dejan trabajar"

Choripaneros marplatenses volvieron a manifestarse este lunes y cortaron la Av. Juan B. Justo frente al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para reclamar una autorización que los habilite a trabajar y denunciar la falta de respuestas del Municipio e Inspección General.

"En el último corte que tuvimos, de 45 días, frente a la Municipalidad, vino Inspección General y nos prometió una solución. Levantamos el corte y no hubo respuesta. No podemos seguir más y nosotros necesitamos trabajar", explicó Darío Almada, referente del sector.

En un comienzo, planeaban cortar un solo carril de la avenida, pero, tras horas en las que ningún funcionario salió a dialogar con ellos, avanzaron a un corte total.

"Tenemos la obligación y la necesidad de trabajar. Muchos están en una situación critica. No entiendo porque a nosotros no nos dejan trabajar y no nos podemos arriesgar porque nos secuestran el carro y la mercadería, y es mucho dinero", señaló Almada.