La inseguridad no da tregua: volvieron a asaltar la Escuela Secundaria Nº 47 y fracturaron a una docente

Por quinta vez en el año, delincuentes asaltaron la Escuela Secundaria Nº 47, ubicada en Rafael del Riego al 3100, e intentaron arrancar las rejas del establecimiento. Además, este miércoles, fracturaron el brazo y robaron a una docente que llegaba a brindar continuidad pedagógica en el marco del programa ATR.

La directora de la institución, Roxana Moreno, agregó que a metros de ese hecho una mujer y un hombre también fueron víctimas de la inseguridad de forma violenta y que, este domingo, le arrebataron el celular a una remisera.

"Este miércoles a la mañana muy temprano me llama un alumno mientras yo llegaba a la escuela para atender a los chicos que no se pueden conectar en el marco del Programa ATR, que lanzó la Provincia para re vincular esos alumnos a la escuela, y me encuentro en la esquina de Mario Bravo y Rafael del Riego un delincuente arrancándole las mechas y la espalda a una chica para sacarle la mochila", explicó.

"En simultaneo, en la esquina de Benito Lynch y Rafael del Riego la misma situación. Me meto rápido con los chicos para la escuela y a los tres minutos llega una persona, una de las chicas ATR, blanca porque la habían asaltado a la vuelta, le fracturaron un brazo, le arrancaron el morral y la arrastraron por el piso", añadió.

Además, Moreno señaló que, al terminar de ayudar a la joven, notó que habían intentado robar a la escuela por quinta vez en el mes. "Empecé a revisar y vi que estaban todas las puertas de reja arrancadas", destacó.

Y concluyó: "Nadie patrulla el barrio, ni lo camina, esto es tierra de nadie. Roban en la cara de Prefectura. Los vecinos salen del almacén y les arrancan la bolsa de la comida".