Plan de ciclovías: desde el Municipio respondieron a quienes se oponen

Dante Galván, el subsecretario de Movilidad Urbana en la administración de Guillermo Montenegro, brindó detalles respecto al proyecto, que elaboró y presentó el área, para construir la primera red de ciclovías de Mar del Plata e indicó que entiende las críticas, pero que esos vecinos "a la larga se van a ver beneficiados por este tipo de acciones".

El plan fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante a principios de octubre, pero todavía no se logró efectivizar. En este sentido, Galván dijo: "Seguimos generando las acciones necesarias para materializar el proyecto. Empezamos a hacer todo el trabajo tanto de relevamiento como elaboración del proyecto definitivo para el pliego de licitación y estamos en ese proceso. Muchas veces se toman los silencios como que no se avanza, pero se están haciendo los pasos".

Luego de su tratamiento, pocos días después, el barrio Chauvin comenzó a manifestarse en contra de la iniciativa. Bajo la consigna "No a la bicisenda", los vecinos aseguraron que su construcción complica a los propietarios que ya no podrán disponer del espacio.

Además, este mes, elevaron un escrito al Municipio, argumentando que la obra, que busca agilizar y ordenar el tránsito en la ciudad, afectaría el valor de las propiedades de la zona y entorpecería actividades cotidianas como limpiar vehículos particulares en la vereda o estacionar en la puerta de sus hogares.

"Hemos visto las manifestaciones, puedo entenderlos pero no comparto su idea. Trabajamos sobre el espacio público, que lógicamente pasa frente a los domicilios que alguien. No sólo se hará una ciclovía, si no también la revalorización de ese espacio. A la larga van a ser beneficiados por este tipo de acciones", destacó el responsable del área de Movilidad Urbana.

Y agregó: "Desde la Subsecretaría tenemos una idea concreta. Lógicamente, uno tiene que reasignar ese espacio de estacionamiento sobre el lado costero, pero no es nuestra expedición sacar un uso para no ponerle otro".

Finalmente, explicó que el proyecto está enmarcado en el Programa de Impulso a la Movilidad Activa, donde también "se están comprando bicicletas para la movilidad diaria y que la gente se pueda desplazar al trabajo".