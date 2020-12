Arribará este domingo el primer vuelo a Mar del Plata con la pista ya reparada

El aeropuerto Internacional Astor Piazzolla recibirá este domingo el primer vuelo de la temporada estival 2020/21 a Mar del Plata, tras las obras de repavimentación en algunos sectores de la pista realizados y que habían quedado demorados por las pandemia.

Se recuerda que el aeropuerto tuvo una serie de obras destinadas a un mejor funcionamiento, se le colocó una manga con el propósito de brindar operaciones más ágiles y eficientes en la estación aérea de la ciudad. Tuvo una inversión de más de $320 millones y fueron reinauguradas las obras por el entonces Presidente Mauricio Macri.

Durante el verano de 2019 pasaron por el aeropuerto 193.335 pasajeros, por lo que resultó indispensable dotar a la terminal de una mayor capacidad, espacios más flexibles, eficientes y modernos.

De acuerdo a lo que El Marplatense pudo constatar, la empresa Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo del sábado, con lo cual este domingo arribará, por la tarde, el primer vuelo de cara a la temporada. El aeropuerto estará operable desde este viernes.

Fuentes consultadas manifestaron que "la obra estaba prevista para agosto del 2019 pero se pasó para marzo, llegó luego la pandemia y no se pudo hacer. La obra consiste en reparar varias lajas dañadas".

El aeropuerto Astor Piazzolla no tendrá la funcionalidad de otros veranos y, de acuerdo a información recogida, los vuelos estarán "arribando con 20 personas" con lo cual no destaca ese número al total que puede recibir la ciudad durante el fin de semana largo con un vuelo que no llegó a destino.

Las aeronaves aterrizan con 70 mil kilos, por lo tanto se hizo un cierre parcial de la pista para que la empresa contratista pueda comenzar los trabajos que demandaron cuatro día y que pese al corte en el acceso por una manifestación social, no impidió que se desarrolle el normal desarrollo de ingreso de los camiones para colocar el hormigón.

"Se hizo un trabajo de ingeniería para evaluar la situación y no se podía dilatar más. La inversión de $20 millones permitirá tener una pista en muy buenas condiciones", detallaron a este medio fuentes consultadas.