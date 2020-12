Vecinos de Félix U. Camet hicieron una protesta por la falta de agua potable

Vecinos del barrio Félix U. Camet realizaron este martes una protesta para visibilizar la falta de agua potable que hay en la zona, por la contaminación de los pozos.

"Hace 10 años venimos llevando una gestión de agua potable, porque las napas están contaminadas. Lo determinó la unmdp, con la muestra que se hizo en cientos de pozos del abrrio y determinó que no es apta para servicio humano. Tenemos contaminación de pozo ciego y además, nos envenenan el agua desde el campo con las fumigaciones", explicó Fernando Cerrone, uno de los manifestantes, a El Marplatense.

En este sentido, explicó que el "20% de los vecinos tiene agua potable" porque "se hizo una pequeña red que la dieron como culminada hace diez años".

"No nos escuchan, no les interesa, no nos atienden... Nos hemos cansado de hacer trámites. Queremos visibilizar el problema, que si no nos atienden los funcionarios, vamos a empezar a cortar las rutas todo el verano. La poca agua que hay no es suficiente, el caudal es muy poco. Mientras hacen eso, que traigan agua en bidones porque los vecinos no se pueden seguir envenenando", aseveró Cerrone.