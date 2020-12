Apoyo de la CGT y la CTA a los Defensores del Pueblo

Un importante apoyo de organizaciones sociales y sindicales y fomentistas tuvieron este jueves los Defensores del Pueblo de General Pueyrredon en un acto que tuvo como objetivo dar a conocer su malestar ya que “el proceso de vaciamiento de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon continúa firme”, denunciaron durante el acto.

La Confederación General del Trabajo (CGT), el apoyo de la CTA de los Trabajadores Buenos Aires, la CTA autónoma Mar del Plata, el INADI Mar del Plata y el Foro de Seguridad municipal convocaron a este evento que contó con la presencia de referentes barriales y del fomentismo.

Todo ello ocurre, a pocos días de un proyecto de Angélica González quien propone derogar la actual conformación de 3 miembros de la Defensoría del Pueblo, volver al formato original de un Ombudsman, y utilizar los recursos resultantes de dicha reducción para crear una Oficina de Transparencia y Anticorrupción Municipal.

Luego de dos reuniones con el presidente del Honorable Concejo Deliberante Ariel Martínez Bordaisco, los defensores de Pueblo denunciaron que “el proceso de vaciamiento de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon continúa firme”.

“La reducción en un 30% del presupuesto de la repartición para 2021 nos lleva a los Defensores Fernando Rizzi y Daniel Barragán a comunicar que en caso de insistir el presidente del HCD y el gobierno municipal en este ajuste la Defensoría no podrá mantener su funcionamiento”, indicaron desde el organismo municipal en un comunicado de prensa.

A su vez, se remarcó que “aún no han sido designados los reemplazos de las vacantes financiadas que han bajado la dotación de seis a cuatro trabajadores y desde presidencia se ofreció a la Defensoría una devolución del 4,5% para todo el año. Con este dinero no se podrían continuar con el trabajo habitual y necesario. No se podrán comprar útiles de trabajo, insumos, mantener pagos los servicios ni hacer limpieza y mantenimiento de nuestra sede”.

En ese sentido, los Defensores del Pueblo expresaron “enorme preocupación. Veríamos con enorme desagrado que se esté debilitando la Defensoría para impedir nuestro accionar y que sea inhabilitada la única institución en el partido de General Pueyrredon que tiene la función republicana de controlar los servicios que debe prestar el Poder Ejecutivo para favorecer el ejercicio de los derechos de marplatenses y batanenses”.

“Ante el enorme recorte de presupuesto -dijeron a los presentes-, observando que otras áreas han tenido importantes incrementos en los suyos, creemos que el gobierno municipal y el presidente del Honorable Concejo Deliberante tienen la responsabilidad de garantizar lo que hasta el 30 de junio de 2020 fue el normal funcionamiento. Las Defensorías del Pueblo fueron creadas por la Constitución Nacional de 1994, reafirmadas en la Constitución provincial y por la Ordenanza Municipal 13663. Existen en todo el país. El gobierno municipal será el responsable de la mutilación de nuestra Defensoría”, concluyeron desde el organismo.

Esta iniciativa encontró, de momento, con una posición en contrario del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien rechazó el proyecto de ordenanza que busca crear una Oficina Anticorrupción con los fondos que recibe el organismo.

En esa línea, los Organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata-Batán expresaron su preocupación por el presente y futuro de la Defensoría del Pueblo en un comunicado, en donde dejan en claro que este jueves estarán acompañando la acción promovida.

“Su función principal y que resaltamos es ser un Organismo de Contralor de la Administración Municipal”, señalaron.