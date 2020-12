La Provincia prepara el operativo de vacunación en 400 escuelas

El Jefe de Asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, se refirió a los cuidados para las Fiestas y para la temporada de verano, que ya se inició, como así también al trabajo que viene diagramando la Provincia ante la llegada de la vacuna.

En diálogo con La Mecha por Radio Provincia afirmó que “estamos bajando las cifras de contagios por día, eso nos da cierta tranquilidad pero hay que concientizar porque la pandemia sigue y no hay que relajarse. Mantener el distanciamiento social, evitar los aglomerados, la gente merece y necesita el tiempo de descanso después de este año tremendo pero con conciencia”.

En ese marco, indicó que “debemos poder hacer reuniones más familiares en estas Fiestas, al aire libre o en ambientes ventilados, que no haya más de 10 personas y seguir evitando los saludos que nos expongan. No voy a decir que no se den un abrazo pero usemos el tapa-boca nariz y hagámoslo por un espacio breve de tiempo”.

En torno al operativo de vacunación que planea el gobierno bonaerense, García puntualizó que “la noticia que dio el Presidente ayer nos deja muy contentos. Si bien 300.000 dosis no son para generar un impacto importante pero tiene un efecto simbólico porque el país trabajó intensamente para lograr alcanzar estos acuerdos. La campaña fuerte va a ser enero cuando llegue la mayor cantidad de dosis de la Sputnik V y nosotros tenemos la idea de vacunar en la Provincia entre enero y marzo a 6.000.000 de personas”.

“Los adultos mayores de 60, personas con cardiopatías importantes, el personal de salud que está en la trinchera, a todos ellos los tenemos que proteger. En primera instancia para la población en general estamos pensando en vacunar en alrededor de 400 escuelas a lo largo de la Provincia con turnos de 12 horas por día y un esquema de organización para que la gente no se generen aglomeraciones”, detalló.