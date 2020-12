Comienza el sueño marplatense en la Copa Rus

El formato del certamen, que será desde el 10 al 17 de diciembre, será en dos zonas, el primero del grupo de cuatro equipos pasará directo a llave de semifinal, mientras que los otros seis conjuntos se reacomodará para armar tres llaves de cuartos de final.

Los dirigidos por Gonzalo Borstelmann conformarán la zona 2 con UPCN San Juan Voley (campeón defensor) y UVT Voley. Mientras que en la zona 1 estarán, Ciudad Voley, Defensores de Banfield, Obras de San Juan y Paracaó Voley.

"Es una zona dura que nos toco, pero al mismo tiempo contento de poder enfrentar a un multiplecampeón, como es UPCN, es un orgullo estar enfrentando a un equipo como tal. Como entrenador, es un partido complicado que no pudimos enfrentar en la Liga A2, así que es un encuentro pendiente que iba a ocurrir en los cuartos de final del anterior certamen", comentó Gonzalo.

A continuación detallamos el fixture completo de la fase de grupos:

Jueves

15 hs. Paracao vs. Obras (zona 1)

18 hs. Ciudad vs. Defensores de Banfield (zona 1)

21 hs. Once Unidos vs. UPCN (zona 2)

Viernes

15 hs. Defensores de Banfield vs. Paracao (zona 1)

18 hs. Ciudad vs. Obras (zona 1)

21 hs. UPCN vs UVT (zona 2)

Sábado

15 hs. Obras vs. Defensores de Banfield (zona 1)

18 hs. Ciudad vs. Paracao (zona 1)

21 hs. Once Unidos vs. UVT (zona 2)