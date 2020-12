Cuestionan al municipio por “precarizar” el operativo de seguridad en las playas marplatenses

La agrupación Guardavidas Libres del Sur denunció que el Ejecutivo local “precariza” el operativo de seguridad en las playas del distrito de General Pueyrredon.

En un comunicado de prensa, indicaron que “se puede evidenciar claramente como la Municipalidad precariza el operativo de guardavidas. En esas condiciones exige a los trabajadores respetar protocolos. Siendo que el estado, no cumple con las garantías mínimas. Las condiciones de seguridad e higiene de los y las guardavidas de la ciudad, distan mucho de ser sanitariamente óptimas” en plena pandemia.

Y puntualizaron que “en el caso del botiquín podemos observar la poca a escasa cantidad de elementos provistos y la casi ausencia total de productos para enfrentar la crisis sanitaria. No hay alcohol en gel, no hay agua oxigenada, no hay Ambu (para realizar rcp con poco riesgo de contagio), no hay barbijos y las faltas, las podemos seguir enumerando”.

“En el caso de las casilla de guardavidas es el claro ejemplo de lo que pasa en muchos balnearios tanto privados como públicos. Cuál es el problema, el mismo en ambos casos. El estado municipal a sus guardavidas no les provee de elementos y en el caso de los privados, el estado no controla nada”, detallaron.

Y recalcaron que “en toda esta realidad que enfrentamos, el estado nos manda a enfrentar una pandemia. Siendo los guardavidas, trabajadores esenciales. El operativo de seguridad en playa, con toda su estructura jerárquica, está obsoleta. Insistimos en que se debe dar una discusión seria respecto de qué tipo de Operativo merece Mar del Plata”.

A continuación, recordaron que “hace meses que venimos trabajando con el Secretario de Gobierno Santiago Bonifatti la unificación de trabajo en toda nuestra costa. Proceso que empezó a fluir pero hoy, está estancado en la burocracia política. Pedimos insistentemente que se avance y que se dé forma a los acuerdos tomados por los actores que trabajan el tema”.

Haz lo que digo pero no lo que hago No compartimos la obligatoriedad de la capacitación en protocolos Covid de la @munimardelplata

Los puestos no tienen optimas condiciones sanitarias. Es obligación del estado proveer condiciones de Seg e Higiene. https://t.co/RSIKF3a6Od — guardavidaslibresmdp (@GuardLibresMdP) December 8, 2020

“Por otro lado, tienen frenada la recomposición salarial justa que merecen los trabajadores, luego de un año histórico por todo lo negativo que tuvimos que enfrentar como sociedad. La vulnerabilidad del operativo atenta directamente contra la salud de los trabajadores y contra la seguridad de los marplatenses y turistas”, destacaron.

“Nos preguntamos: ¿Hasta cuándo van a seguir improvisando?¿Cuándo será el día que este tipo de discusiones terminen? ¿Qué esperan para cumplir? ¿Por qué nos arrastran a conflictos que pueden evitarse? ¿Porqué es tan difícil que cumplan con la Ley Provincial de Guardavidas? No queremos dejar de señalar que los trabajadores y su vocación por esta profesión, son los reales protagonistas. Son los que llevan adelante todo de la mejor manera, luchando diariamente contra una realidad que juega en contra. Seguirémos reclamando lo justo. Buscamos cuidar y ampliar nuestros derechos”, finalizaron los guardavidas.