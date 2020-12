"Montenegro destina sólo el 1% del presupuesto al turismo"

Desde el bloque de concejales del Frente de Todos mostraron preocupación por la falta de presupuesto para el Ente Municipal de Turismo, y detallaron que "junto con el de Producción, no llegan a los 2 puntos". "Son dos áreas muy importantes y sensibles para el desarrollo de la ciudad, que no están siendo atendidas por esta gestión. Nos inquieta que sigan con el mismo presupuesto que el año anterior, sin tener en cuenta la pandemia", remarcó el concejal Marcos Gutiérrez.

Durante la discusión por el Presupuesto 2021, en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, a cargo de la concejala Virginia Sívori, se recibió al titular del Emtur, Federico Scremin, para dar detalles de cara al próximo año. En ese marco, desde el bloque K hicieron hincapié en el "Fondo para la promoción turística", y en el "escaso presupuesto" para un área tan sensible e importante para Mar del Plata como destino de temporada.

En ese sentido, Gutiérrez sostuvo que el gobierno de Montenegro proyecta un Presupuesto para "el 2021 con una caída de 23,18% en turismo, en un año en el que se debe atender especialmente a uno de los sectores más golpeados por la pandemia a nivel mundial".

"Al analizar los números, vemos que la gestión de Cambiemos destina sólo el 1% del presupuesto al turismo, y que junto con el área de Producción no llegan a los 2 puntos. La situación nos pone en alerta, ya que son dos ámbitos muy importantes para el desarrollo de nuestra ciudad", sostuvo.

EMTUR presupuesta + de $4 millones para 4 fiestas: apertura de temporada c/ bendición de aguas, Estrella de Mar, Fiesta del Mar y Carnaval; pero no todas tienen el mismo gasto ¿cuál es el costo de cada una?

Respuesta oficial: tenemos el monto global pero no el detalle individual pic.twitter.com/54CTiH4hT1

— Vito Amalfitano MdP (@VitoMundial) December 9, 2020