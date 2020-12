La Cultura en la calle: realizaron un festival para pedir por "la libre utilización de los espacios públicos"

Artistas callejeros realizaron este jueves en Mar del Plata un festival a modo de protesta para pedir por "la libre utilización de los espacios públicos". Participaron músicos, malabaristas, murgueros, entre otros.

El encuentro inició pasado el mediodía en Hipólito Yrigoyen entre Luro y San Martín, cuadra donde el tránsito permaneció cortado.

"Decidimos hacerlo acá defendiendo los espacios públicos, que sea genuino y que no haya tanta burocracia. Se aprobó un proyecto que no contempla lo que necesitamos los trabajadores del arte y la cultura, queda todo sujeto a las autoridades. Te anotás en el programa y no sabes si quedas o no. En los últimos años veníamos con un problema grave que se agudizó por la pandemia", explicó Ariel, del espacio cultural La vía Orgánica, a El Marplatense.

En este marco, explicó que fueron duros los meses sin poder trabajar en la calle, aunque entienden el contexto. Por ese motivo, lo que buscan es "la libre utilización de los espacios públicos" que "abre un campo más amplio y rico de pararnos en un semáforo a trabajar sin perdirle un permiso a nadie".

Por su parte, Marian, de la Murga "La Turba Iracunda", señaló a este medio que el diálogo con las autoridades "existe", pero desde hace años se busca "criminalizar el arte callejero".

"Durante el invierno se hizo una convocatoria para artistas. Se anotaron más de 200 pero aún no hay respuestas. Muchos hacemos ambas cosas. Tocamos en la calle y en espacios cerrados. Generalmente el lugar donde hacemos la diferencia es un teatro. Ahora se nos cierran las dos vías", concluyó.